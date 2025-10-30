Detenidos en Sanlúcar al desmantelar tres plantaciones de marihuana en invernaderos de tomates

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en una operación desarrollada en la zona de La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde se han desmantelado tres plantaciones de marihuana ocultas en invernaderos dedicados aparentemente al cultivo de tomates.

Según ha informado la Policía Nacional, los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de Sanlúcar descubrieron que tras la fachada de una explotación agrícola dedicada al tomate se escondía una actividad paralela de producción de cannabis.

Los invernaderos mantenían una apariencia de normalidad, con su correspondiente actividad comercial centrada en el cultivo de tomates. Sin embargo, una parte de las instalaciones se utilizaba para el cultivo ilícito de marihuana, camuflada entre plantas de gran porte que actuaban como barrera visual y térmica para dificultar su detección.

Pese a las medidas de ocultación, los agentes lograron identificar las tres plantaciones tras una minuciosa labor de seguimiento y análisis. Según la Policía, este tipo de instalaciones ofrecen condiciones idóneas para el desarrollo de la marihuana, aumentando su rentabilidad y convirtiendo los invernaderos agrícolas en un recurso muy atractivo para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.