Detenidos con casi 140 petacas de gasolina en una furgoneta entre Chiclana y El Puerto

La Guardia Civil de Cádiz, en un operativo policial realizado contra la logística y el avituallamiento del narcotráfico, ha interceptado en la localidad de Chiclana de la Frontera una furgoneta de alquiler que encontraba cargada con 140 petacas de gasolina mientras circulaba por la carretera A-4, deteniendo a dos personas por un delito de tenencia de sustancias explosivas.

En una nota, el Instituto Armado ha detallado que los hechos ocurrieron durante la tarde de este pasado martes, cuando los guardias civiles detectaron una furgoneta que circulaba por la A-4 en actitud sospechosa y susceptible de transportar sustancias inflamables.

Durante el operativo para su interceptación, en el que intervienen unidades de Seguridad Ciudadana y Equipo Roca, se realizó un seguimiento controlado hasta su interceptación en dicha carretera.

El vehículo, en el que viajaban dos personas, fue interceptado a la altura de la salida del Poblado de Doña Blanca. Allí se comprobó que efectivamente transportaba 140 petacas de gasolina, que arrojó un peso total de 3.500 litros.

Por estos hechos, el conductor y su acompañante fueron detenidos por un delito tenencia de sustancias explosivas.

Furgoneta interceptada en la A-381

En otro punto de la provincia, la Patrulla de Seguridad Ciudadana de la compañía de Vejer de la Guardia Civil de Cádiz ha hallado numeroso material para abastecer a narcolanchas en una furgoneta a la que se le ha dado el alto durante un control policial en la A-381, la autovía de Los Barrios a la altura de Alcalá de los Gazules.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 10,15 horas de este miércoles, deteniéndose a los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia, ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

En el citado control, los agentes han observado a una furgoneta que daba marcha atrás en la autovía al percatarse de presencia policial.

Tras darle alcance, se ha interceptado la furgoneta, que transportaba abundante material de suministro a las narcolanchas, como víveres, ropas y numeroso material técnico y logístico. Todo ello esta pendiente de valoración.