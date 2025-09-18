Detenido en Chipiona con 1.300 kilos de hachís y fusiles de asalto

LA VOZ DE CÁDIZ Chipiona 18/09/2025

Actualizado a las 16:13h. Compartir Copiar enlace

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de este jueves a un hombre cuando intentaba introducir por una playa de Chipiona un alijo de más de 1.300 kilos de hachís en una embarcación neumática. Además, el detenido llevaba dos fusiles de asalto.

Según ha explicado la Guardia Civil, la neumática fue avistada navegando por aguas de Chipiona realizando maniobras sospechosas para intentar tocar tierra por la Playa del Camarón, por lo que se organizó un dispositivo para interceptarla. Además, los agentes observaron que la embarcación iba cargada de fardos.

Así, tras un seguimiento controlado, fue interceptada cuando tocaba tierra en la Playa del Camarón, interviniendo los guardias civiles además de 34 fardos de hachís, con un peso de 1.375 kilos, dos fusiles de asalto, por lo que fue detenido el tripulante de la embarcación por un delito de tráfico de drogas.