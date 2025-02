Desconvocada la huelga de basura en Rota

El portavoz municipal, Daniel Manrique, explicaba el pasado viernes las actuaciones que estaba realizando el gobierno local para evitar que se pusiera fin al conflicto laboral entre la plantilla de trabajadores y la empresa FCC, adjudicataria en Rota del servicio de recogida de residuos y parte de la limpieza viaria, con el firme propósito de evitar la huelga de basura convocada para la próxima semana por parte de los trabajadores del servicio. Y dicho y hecho, la huelga, tal y como ha trascendido en las últimas horas, ha sido desconvocada.

La huelga a la que se había visto abocada la plantilla de trabajadores de la empresa FCC, aunque finalmente se ha llegado a un acuerdo, se centraba en el desencuentro entre empresa y trabajadores para negociar el nuevo convenio colectivo que ahora mismo está prorrogado, ya que el anterior convenio venció a finales del pasado año.

A pesar de que desde principios de año los trabajadores estaban intentando llegar a un acuerdo con la empresa para iniciar el procedimiento negociador de las nuevas condiciones laborales, según manifestaba la plantilla, la empresa les había estado dando largas en lo que entendían era «un intento fragrante de no iniciar ninguna negociación para renovar el convenio».

En este sentido, el portavoz municipal enfatizó que si bien la negociación colectiva es una materia que debe ventilarse entre trabajadores y empresa en el seno de la propia empresa, por lo que el Ayuntamiento no puede intervenir ya que es ajeno a esas negociaciones, el equipo de Gobierno no se iba a poner «de perfil» ante conflictos laborales que se producen en Rota y «siempre nos ofrecemos para mediar, como lo estamos haciendo en este conflicto que afecta a un servicio público tan importante y sensible como el de la recogida de basura, y lo hemos estado haciendo en otros».

El teniente de alcalde señalaba que al conocer de manos de los trabajadores la situación de estancamiento en la negociación «nos pusimos en contacto con la empresa para conocer su posicionamiento y el motivo por el que no querían ya no llegar a acuerdos, sino ni siquiera iniciar las negociaciones del nuevo convenio».

El portavoz municipal anunciaba que el comité de empresa y la representación de la empresa se iban a sentar para retomar las negociaciones. Y finalmente se ha llegado a buen término. «No hay ningún elemento objetivo para no llegar a ese acuerdo con el objetivo que pueda desconvocarse la huelga que a nadie desea, ni a la empresa, ni a los trabajadores, ni a este Ayuntamiento y el municipio de Rota», adelantaba Daniel Manrique.

La concesionaria FCC ha aceptado la última propuesta de los trabajadores para negociar un nuevo convenio en el mes de abril del 2025 e incluir en él mejoras sociales. A pesar de todo, según ha trascendido, una parte de la plantilla era partidaria de apostar por la huelga, pero finalmente se ha decidido desconvocarla.