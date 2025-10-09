Desarticulada en Conil una de las mayores empresas de distribución de derivados del cannabis en España

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a los responsables de ocho establecimientos «CBD shop» en diferentes municipios de la provincia como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Según ha informado el instituto armado, los locales vendían de forma ilícita cogollos de marihuana, hachís y productos alimenticios que contenían THC, todos ellos incluidos en la lista I de la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes.

La operación se ha desarrollado en las localidades de Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Barbate, Alcalá de los Gazules y Prado del Rey, mediante inspecciones fiscales. Solo en los establecimientos abiertos al público se aprehendieron 16,2 kilos de sumidades floridas, 2,6 kilos de resina de hachís y productos alimenticios, con un valor estimado superior a 47.000 euros.

Durante la inspección a uno de los locales en Conil, la Guardia Civil localizó un almacén utilizado para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en toda España y vía online, donde se encontraron 52,5 kilos de sustancia preparada para abastecer no solo a la tienda local, sino también a otras empresas de todo el país.

Los agentes intervinieron, además de cogollos y resina, numerosos vapers y recambios que contenían THC. La documentación aportada por los responsables evidenció la falta de trazabilidad y procedencia de los productos a la venta.

Se han investigado a ocho personas por un presunto delito contra la salud pública. Los productos incautados han sido puestos a disposición de la Delegación Provincial de Sanidad Exterior de Cádiz para su análisis.

Esta actuación es una continuación de las operaciones «ICE SHOP» y «SUMIFLOR» realizadas este mismo año, que ya se saldaron con varias detenciones por hechos similares. Con esta intervención, la Guardia Civil da por desmantelada una de las principales redes nacionales de venta y distribución de derivados del cannabis.