Una denuncia de tocamientos en las carreras de caballos de Sanlúcar acaba con un detenido por agresión sexual

Un momento de las carreras en la playa de Sanlúcar

La Policía Nacional ha detenido a un varón por un presunto delito de agresión sexual durante las carreras de caballos de Sanlúcar, tras unos hechos ocurridos en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las tradicionales carreras.

Los agentes fueron requeridos en la zona de la carpa central por dos jóvenes que, en estado de nerviosismo, denunciaron haber sido objeto de tocamientos reiterados en varias partes del cuerpo por parte de dos hombres.

Localizados en la carpa

Tras las manifestaciones iniciales, las víctimas ofrecieron a los agentes una descripción física de los presuntos autores, lo que permitió su rápida localización en las inmediaciones de la salida de la carpa. Ambas reconocieron sin género de dudas a dos individuos como los responsables, por lo que fueron interceptados y trasladados a dependencias policiales para el esclarecimiento de los hechos.

Posteriormente, tanto las víctimas como varios testigos que se encontraban con ellas corroboraron que únicamente uno de los varones había realizado los tocamientos, mientras que el otro únicamente habría participado en un enfrentamiento posterior.

Una vez contrastadas las declaraciones, los agentes procedieron a la detención de uno de los implicados como presunto autor de un delito de agresión sexual, mientras que el segundo quedó en libertad tras descartarse su participación en los tocamientos denunciados.

La investigación policial continúa abierta y el detenido ha sido informado de sus derechos, pasando a disposición judicial.