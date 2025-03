El Cuponazo de la ONCE deja parte de su fortuna en la provincia de Cádiz

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado una parte de su fortuna en la provincia de Cádiz con 840.000 euros en premios repartidos entre las localidades de Algar, Guadalcacín y Vejer de la Frontera.

En el núcleo jerezano de Guadalcacín, Francisco Javier García, vendedor de la ONCE desde hace ocho años, vendió diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno de forma ambulante por la localidad.

«Ahora mismo estoy temblando, la gente me está llamando», decía anoche entre las primeras felicitaciones que recibía. «Cuando di un Rasca de 150.000 euros no me llamó nadie y ahora todo el mundo, estoy supercontento y nervioso -reconoce-, me alegro por todos los que le haya tocado que les hace falta porque son gente campechana, necesitada y trabajadora. Y me alegro mucho», concluye.

Algar lo ha vuelto a hacer

El mismo premio ha repartido Rafael Rosa en Algar, un municipio con suerte con los sorteos de la ONCE. Desde que es vendedor, en 2005, Rosa ha dado ya tres grandes premios, el último el pasado 6 de enero con 350.000 euros en el municipio. «Lo he vuelto a hacer», decía anoche entre feliz y nervioso.

«No sé ya ni lo que siento, la piel de gallina, esto es una cosa grandísima, a la gente la tengo loca perdida, no me dejan, es una locura, pero muy contento por ellos», afirma gráficamente. Rafael Rosa llevó la suerte a la calle Real, en pleno centro del municipio, y bares del entorno.

«Son clientes fijos de siempre y me alegro de que les toque», afirma. «Ahora a por el (Sorteo del Extra) del Padre a ver si doy de nuevo la suerte, que en Algar dicen que soy yo el que da la suerte», se ríe orgulloso. Anoche empezó a celebrarlo con sus clientes, uno de ellos repite suerte porque ya le tocó premio también el pasado mes de enero gracias a Rafael, y la fiesta, hoy, continúa.

En Vejer, «la piel de gallina»

Mientras que en Vejer de la Frontera, Francisco José Manzorro vendió otro cupón premiado con 40.000 euros, no sabe con certeza si a las puertas del Carrefour o de la Peña de los Cazadores, próxima también al supermercado.

Manzorro se estrenó como vendedor de la ONCE en junio del año pasado después de 20 años como conductor de ambulancias en Barbate. «Este trabajo no tiene nada que ver con el de antes, es más tranquilo, y además dando alegría porque ahora se da mucha alegría y la gente agradece mucho los premios», decía anoche cuando se enteró de que había dado un cupón premiado.

«Se me ha puesto la piel de gallina -reconoce-. Ojalá hubiese dado la serie con los seis millones. Eso hubiese sido un pelotazo en Vejer, pero me ha encantado la sensación de dar un premio a mi gente», afirma Manzorro, que es vecino de Vejer e hijo de la pedanía de Patria.

En Almería, Francisco Javier Beltrán vendió otro cupón premiado con otros 40.000 euros por lo que, en total, este Cuponazo ha repartido 880.000 euros entre las provincias de Cádiz y Almería.

Los seis millones de la serie principal han ido hasta Sabadell, en Barcelona, y el resto de los premios de este sorteo se han repartido entre Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana

