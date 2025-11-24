La contratación de refuerzos para el Black Friday y la víspera de Navidad se desinfla en Cádiz

El mes de diciembre es, junto con la temporada de verano, uno de los más importantes en materia de empleo. La campaña de Navidad y Reyes, además de las rebajas de enero, suelen ser decisivas para el mercado de trabajo. Las primeras contrataciones temporales para cubrir las necesidades del comercio y la hostelería aparecen en noviembre con la celebración del Black Friday y el Cyber Monday. Los comercios calientan motores con este primer pistoletazo de salida hacia un incremento de las ventas. Grandes y pequeñas empresas tienen previsto aumentar plantilla, pero no en la misma proporción que en 2024.

Cádiz no es una excepción. Según el primer sondeo laboral realizado por la auditora Randstad, el Black Friday (28 de noviembre) y el Cyber Monday (1 de diciembre) generarán 18.680 contrataciones en Andalucía, un volumen que supondrá un descenso del - 6,8% respecto a los 20.045 contratos que se firmaron el año pasado. Estas cifras hacen referencia a firmas de nuevos contratos para el sector del comercio, la logística y el transporte para estas fechas.

La provincia de Sevilla liderará el volumen de contrataciones con 4.475 firmas, a pesar de registrar un descenso del 9,0% respecto al año anterior. Le seguirán Almería, con 3.610 contratos (-11,0%), y Málaga, con 3.500 (-4,0%). A continuación se sitúan Cádiz, con 2.240 firmas (-8,2%); Granada, con 1.730 (+1,5%); Huelva, con 1.245 (-9,1%); Córdoba, con 1.010 (-4,7%); y Jaén, con 870 (+1,2%). En contraste con la tendencia general a la baja, únicamente Granada y Jaén experimentarán un crecimiento en la contratación, con incrementos del 1,5% y el 1,2%, respectivamente. La provincia d Cádiz, según este primer avance, contratará a 2.240 personas, lo que supone 200 menos que en la campaña de 2024.

«Aunque este año el volumen de contrataciones decrece en Andalucía respecto a la campaña pasada, el Black Friday sigue siendo un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. La menor capacidad de gasto de las familias tras años de aumentos de precios y el efecto de la reforma laboral —que ha reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes— explican este descenso. En cualquier caso, esta campaña continúa marcando el inicio de la temporada navideña y supone una oportunidad esencial para dinamizar el empleo y la actividad económica en nuestro país», señala Ana Hervás, directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur y Levante de Randstad.

Perfil de los aspirantes

A nivel nacional, Randstad prevé que el Black Friday y el Cyber Monday generarán alrededor de 110.830 contrataciones en España, una cifra muy similar a la alcanzada en 2024 (110.795). Si analizamos el peso por sectores, el 59,3% de los contratos se firmarán en transporte y logística, concretamente más de 65.700. Esta cifra supone un descenso del 6,8% respecto al año pasado. Por otro lado, el comercio representará el 40,7% del total, alcanzando alrededor de 45.100 empleos, lo que supone un crecimiento del 12,1% en comparación con 2024.

Por su parte, el sindicato CC OO también ha realizado un estudio en este sentido, pero a nivel global, es decir, se refiere al conjunto de España. El sindicato destaca qu8e esta campaña, que se prolongará hasta las rebajas de enero, tirará de contratos parciales en el 90%. CC OO denuncia que, pese al volumen de ventas, que se mantiene al alza en los últimos años, el crecimiento del empleo en el sector es «exiguo», de tan sólo el 2%, una cifra similar a la de 2024, e «insuficiente» para el necesario refuerzo de unas plantillas «que se ven abocadas a mayores cargas de trabajo, con horarios extenuantes y falta de tiempos de descanso».

Las principales demandas de las empresas logísticas para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico.