El sector de la construcción en Cádiz necesita más de 13.000 trabajadores hasta el año 2030

Falta mano de obra en el sector de la construcción. Solo Andalucía necesita 120.000 trabajadores en la construcción con perfiles como jefes de obra, ingenieros de camino o encargados. Esta cifra la daba en Sevilla el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ciccp), Juan Manuel Medina. Una de las principales preocupaciones del sector es la falta de relevo generacional, ya que en la comunidad autónoma solo el 9% de los trabajadores del sector tiene menos de 30 años, mientras que en el 2008, justo antes de la crisis económica, uno de cada cuatro empleados tenían menos de 30 años. En 2008 el 17% de los trabajadores en la construcción en Andalucía tenían más de 50 años, y en 2024 la cifra ha crecido hasta el 35%.

En Andalucía hacen falta 120.000 trabajadores en el sector de la construcción, pero hay 112.000 demandantes de empleo registrados en este sector, pero ni las vacantes se cubren y la falta de trabajadores en la plantilla está obstaculizando el crecimiento del sector.

Los expertos señalan que la falta de profesionales se debe a que a raíz de de la grave crisis económica del año 2008 y la pandemia del COVID-19 en 2020, el sector de la construcción ha dejado de ser un atractivo para los jóvenes, que muestran poco interés en carreras de la construcción y prefieren empleos percibidos como más estables, menos físicos y con mejores condiciones laborales.

El sector de la construcción en Cádiz

La situación en la provincia de Cádiz es similar a la de Andalucía y España, hacen falta trabajadores prácticamente en todos los oficios y especialidades, preocupa el relevo generacional a pesar de que los sueldos del sector se encuentren por encima del Salario Mínimo Interprofesional y por ellos que la patronal pretende atraer a los jóvenes para que se interesen en este campo laboral.

Jorge Fernández-Portillo, Secretario General de la Federación de Empresarios de la Construcción de la Provincia de Cádiz (FAEC) afirma que «es cierto que faltan 120.000 trabajadores», pero «lo primero que hay que hacer es matizar», ya que «harán falta 120.000 trabajadores en Andalucía en los próximos años».

«Es difícil calcular en cuantos años, pero como mínimo todo lo que termine prolongándose la ejecución de los fondos europeos, que teóricamente a finales de 2026 hay muchas partidas que tienen que estar ejecutadas, pero que se prolongará como mínimo hasta el año 2030, por lo que esa estimación de falta de trabajadores en Andalucía de 120.000 trabajadores, no es que hagan falta ahora mismo 120.000 trabajadores, sino que en los próximos años harán falta hasta 120.000», afirma.

En estos momentos en Andalucía hay «unas 235.000 personas trabajando en el sector de la construcción, por lo que decir que faltan 120.000 es decir que falta casi un 50%, que tampoco es muy cierto en este momento».

Las estimaciones de la patronal son que «harán falta unos 700.000 trabajadores hasta el año 2030-2035«, mientras que »en Andalucía que representamos un 17% aproximadamente de la población activa del sector entendemos que esa es la cifra, esos 120.000 trabajadores«.

En el caso de la provincia de Cádiz, «de los 235.000 trabajadores de Andalucía, Cádiz está en un tercer lugar, entre los 26.000 trabajadores aproximadamente», por lo que en Cádiz harían falta aproximadamente 13.280 trabajadores hasta el año 2030. «Cádiz está ahora mismo entre los 25.000 y los 30.000 trabajadores», apunta.

A pesar de que ese déficit de trabajadores es a largo plazo, en estos momentos «la falta de mano de obra es una realidad».

«Hay un porcentaje de desempleados en el sector de la construcción que no podemos obviar, que existe», pero «lo que ocurre en el sector de la construcción es que está en constante transformación por lo que determinados nuevos perfiles de trabajadores que se necesitan en el campo de la construcción no están cubiertos, hay necesidades en las plantillas«, asegura, y agrega que »hay perfiles como los jefes o encargados de obras, que son perfiles muy cualificados en el sector de la construcción, que son muy demandados y que escasean de una forma muy preocupante, pero es que prácticamente en todos los puestos, en oficios como el alicatado, el solado, cimentaciones, en estructuras, ferrallas, revestimiento en cubierta... prácticamente en todos los perfiles hay demanda de trabajadores, y esto no quiere decir que no haya paro en el sector de la construcción que está en torno al 15% en Andalucía, que evidentemente es porque todos los demandantes de empleo en el sector de la construcción son perfiles para cubrir la demanda que hay«.

En palabras del Secretario General de la FAEC «el problema viene porque al sector de la construcción le está costando atraer a jóvenes a trabajar en nuestro sector, estamos en eso, trabajando para explicar porqué es un sector atractivo y que merece la pena formarse e incluso trabajadores que vengan de otros sectores, que se reciclen y se formen en construcción, porque creemos que es un sector que ofrece muy buenas oportunidades laborales«.

Hay varios motivos por los que el sector de la construcción ha dejado de ser atractivo para los jóvenes. En Andalucía, solo el 9% de los trabajadores del sector tiene menos de 30 años, mientras que en el 2008, justo antes de la crisis económica, uno de cada cuatro empleados tenían menos de 30 años. En 2008 el 17% de los trabajadores en la construcción en Andalucía tenían más de 50 años, y en 2024 la cifra ha crecido hasta el 35%. «La crisis del 2008 no provocó una imagen negativa del sector en lo que es trabajar en la construcción, el principal efecto que tuvo fue expulsar a los jóvenes del sector de la construcción, muchísimos trabajadores jóvenes y no jóvenes que trabajaban en el sector, en aquella época antes de la crisis trabajaban dos millones y medio de personas en España y ahora mismo lo hacen 1.350.000. La crisis expulsó a mucha gente que luego no ha vuelto. ¿Por qué? Porque el sector de la construcción mantiene esa imagen negativa que la crisis le dio, de culpable de la crisis« a lo que habría que unir »la imagen que tiene la gente es que es un entorno duro de trabajo, que la obra es un trabajo muy físico, que en ocasiones cuestan las inclemencias del tiempo«, pero desde la patronal »estamos intentando contrarrestar y estamos poniendo en explicar que la construcción de 2024 no tiene nada que ver con la construcción de principios de los años 2000, han pasado veinte años y se ha transformado el sector hacia las nuevas tecnologías, hacia la digitalización, hacia los nuevos y modernos sistemas constructivos, hacia la industrialización del sector. Un ejemplo muy tonto es que antes las grúas tenían palancas, y ahora tienen botones, y ahora todo es mucho más sencillo y el trabajo se hace menos penoso, y estamos tratando de explicarlo para atraer a los jóvenes«.

Por otro lado, «la crisis del COVID-19 en mi opinión no tuvo efectos negativos en la construcción porque nos permitió salir al rescate, fuimos casi el único sector que no paró exceptuando el permiso retribuido recuperable de trece días, la construcción dio el do de pecho e hizo un esfuerzo muy importante con los riesgos que suponía para la salud de los trabajadores en las obras con el tema del coronavirus, se hizo un ejercicio muy profesional de gestión de esa crisis».

Un sector, el de la construcción, en el que la retribución mensual «depende del contrato que tenga con la empresa», pero «el salario más bajo en el sector de la construcción está muy por encima, un 25% del Salario Mínimo Interprofesional en este momento».

«No podría decir que un jefe de obra cobre una cierta cantidad. La escasez de mano de obra provoca que en muchas ocasiones es un incremento de los costes, de la mano de obra, y estamos alertando de este problema. Cuando decimos que los costes de producción se incrementaron desde el 2021 hasta finales de 2023, subieron pero no han bajado, han subido en torno a un 32% desde el año 2021 y uno de los componentes de ese incremento es la mano de obra, la inflación en la mano de obra a causa de la escasez de profesionales», apunta.

Trabajadores procedente de Latinoamérica

En el País Vasco se estima que hacen falta 10.000 trabajadores cualificados en estos momentos, de los cuáles un porcentaje bastante elevado, aunque sin cifras oficiales serían en el sector de la construcción y se estudia la inmigración controlada de población latinoamericana para paliar este problema.

Fernández-Portillo afirma que «en la Confederación Nacional de la Construcción están en interlocución con el Gobierno para tratar de hacer el análisis de si se podría implementar programas de este tipo para ayudar a solucionar al problema». No obstante, «de momento no estamos trabajando en este sentido, y es un tema que en cualquier caso requeriría una interlocución sosegada con los sindicatos, la administración y con nosotros«.

«En otros tiempos la población inmigrante regularmente venida a Andalucía ha trabajado en la construcción, y eso ha tenido unos efectos positivos porque soluciona parte de estos problemas, pero por otro lado enriquece a un territorio una inmigración regulada y controlada, ayuda en temas de natalidad, en crecimiento económico por demanda de vivienda, yo no descartaría que no se pudieran buscar soluciones de este tipo, pero ahora mismo no estamos en ello», concluye.

Hasta 11.680 desempleados en la construcción en Cádiz

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la provincia de Cádiz cerró el mes de abril con 11.680 personas desempleadas en el sector de la construcción. Por municipios, Jerez lideró el desempleo en este campo con 2.009 parados, seguido por Algeciras (1.126 desempleados), Chiclana (1.300), La Línea (948), San Fernando (717), Cádiz (663) y El Puerto (655). Por otro lado, en abril se formalizaron 2.800 contratos en la construcción.

Los datos de la Junta de Andalucía destacan que en el primer trimestre de 2024 se han registrado en Cádiz un total de 8.060 contratos en el sector de la construcción, produciéndose un descenso con respecto al mismo trimestre del año anterior del -10,69%. El 24,33% de los contratos realizados son de carácter temporal. No obstante, se registraron en la provincia 6.099 contratos indefinidos. Del total de contratos formalizados en Cádiz en el primer trimestre, solo el 10,56% se dieron en este sector, uno de cada diez.

En el primer trimestre hubo una media de 29.748 afiliaciones en alta en la Seguridad Social en la construcción en Cádiz, dándose por tanto un crecimiento en la afiliación respecto al mismo trimestre del año anterior del 3,44%. De las afiliaciones del sector, el 21,15% estaban dadas de alta en el Régimen Especial de Autónomos, y el 78,85% restante en Régimen General.

El número medio de demandantes de empleo de la construcción en el primer trimestre ascendió a 16.645 registrados. Con respecto al mismo trimestre del año 2023, la demanda de empleo ha descendido en la provincia en un -0,14%. Se calcula así que en los tres primeros meses del año, el 8,16% de los demandantes de empleo de la provincia provienen de la construcción. Entre los demandantes del sector, la cifra media de paro registrado entre enero y marzo alcanza las 12.136 personas.

Las ocupaciones más contratadas dentro del sector de la construcción en el primer trimestre de 2024 en la provincia de Cádiz fueron los albañiles (2.928 contratos), peones de la construcción de edificios (1.109 contratos), pintores y empapeladores (437 contratos), mientras que los operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales fue la que menos contrataciones tuvo entre enero y marzo de 2024.

En cuanto a los parados en el sector de la construcción (12.136 en el primer trimestre del 2024), en total 122 son personas sin estudios, otros 2.098 no finalizaron los estudios de educación primaria, hasta 583 tienen solo el título de educación primaria, un total de 8.498 cuentan con estudios secundarios y 835 con títulos post secundarios.