El Consejo Social de la UCA reconoce la excelencia profesional y la bondad «para transformar la sociedad»

Por su dedicación a transformar la sociedad, por su visión de futuro y por su dedicación de no permanecer indiferentes. Este miércoles han sido reconocidos por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, la Asociación de Estudiantes RobotUCA, la engresada Susana Espinosa Nogales, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, la profesora Carmen Morales Caselles y la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Puerta del Mar.

El profesor titular del Departamento de Marketing y Comunicación, David Selva, ha sido el encargado de conducir la ceremonia. Además, se ha contado con las intervenciones del rector de la UCA, Casimiro Mantell, el presidente de su Consejo Social, Federico Linares y el alcalde de Cádiz, Bruno García. También se ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, entre otras muchas autoridades.

Un acto que se ha celebrado en el edificio Constitución 1812 de Cádiz y con el que se pretende reconocer y destacar a personas, proyectos e iniciativas que promueven la colaboración, la solidaridad y la responsabilidad social, al tiempo que el Consejo Social de la UCA reafirma su compromiso con el desarrollo social y el impacto positivo en su entorno.

«Hoy quiero rendir un homenaje, y ese homenaje se lo quiero rendir a un maestro que tuve, un maestro que dedicó su vida, toda su vida, a la enseñanza de unos valores anclados en el más profundo humanismo. Son valores que con el tiempo me han parecido esenciales para la construcción de un propósito de vida. Nuestro mundo cambia, cambia muy rápido, cambia vertiginosamente, pero nuestros valores no cambian», ha saludado Federico Linares, quien al final de su discurso ha reconocido que aquel maestro era su padre.

Linares ha agradecido la presencia de todos y se ha mostrado «enormemente afortunado por estar hoy aquí entregando estos premios a quienes habéis trabajado por transformar la sociedad y llevar el nombre de nuestra Universidad. Quiero rendir homenaje a la excelencia profesional, a la bondad, al compromiso social».

Antes de dar paso a otorgar los premios, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha tomado la palabra y ha hecho especial hincapié en que detrás de cada galardón «hay personas, hombres y mujeres, que lo convierten en realidad, que son símbolo de todos aquellos que tanto hacen por la sociedad».

Es el caso de la Asociación de Estudiantes RobotUCA que, en la categoría Estudiantes de esta novena edición de los Premios a la Implicación Social, ha sido distinguida por su formación. Irene García Revuelta, una de las alumnas de este proyecto, ha recogido el premio dando gracias al resto de compañeros y al apoyo de las instituciones «para seguir trabajando por el impacto social».

En la categoría Empresa, ha levantado el trofeo Bayport Global Supplies, que ha sido premiada por su destacada responsabilidad social, en concreto por la labor que desempeñaron el pasado mes de noviembre cuando la DANA arrasó en Valencia. Y es por ello por lo que ha tomado la palabra Alberto Cordón Morillas, delegado de Bayport en Valencia, para destacar «el trabajo que realizó Bayport desde el primer día en el que Valencia estaba destrozada. Mostraron que lo humano está por delante de cualquier cosa y se volcaron desde el primer minuto».

Posteriormente se ha alabado la profesionalidad de la engresada Susana Espinosa Nogales, que dirige la empresa 'Conservas Contigo'. «Nuestro principal objetivo era crear empleo que dignificara a las personas. Generar un impacto en la sociedad. En esa transformación reside el valor», ha destacado la premiada.

Acto seguido los aplausos han vuelto a sonar para reconocer la labor la profesora Carmen Morales Caselles que ha sido galardonada en la categoría de investigación por su contribución a la excelencia y al progreso social. «Estos desafíos son silenciosos, pero se escuchan a gritos. Gracias al Consejo Social por visibilizar este tipo de contribuciones. Todo esto se lo dedico a los jóvenes investigadores. Aportáis talento, pero también ganas y determinación. Sois el presente y el futuro de una ciencia más humana y más transformadora».

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta también ha sido uno de los premiados. Ha intervenido José Blas Fernández Sánchez: «Aceptamos este reconocimiento con orgullo y humildad. No es solo un reconocimiento. Queremos dignificar esta profesión, que sido siempre firme y fecunda. El futuro necesita a profesiones con convicción. La vocación no es el camino que eliges, es el que no puedes dejar de seguir».

Por último, se ha hecho una mención especial a la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Puerta del Mar, pues «ningún proyecto sale hacia adelante sin un equipo humano. Y este equipo tiene mucha repercusión en las vidas de las mujeres enfermas. Por esa profesionalidad y ese saber estar de cada sanitario».

«La investigación tiene que estar orientada a resolver problemas»

Tras la entrega de las distinciones, ha tomado la palabra Casimiro Mantell, rector de la Universidad de Cádiz para mostrar gratitud a aquellas personas y entidades que trabajan incasablemente para conseguir «un mundo mejor». «La universidad a veces nos metemos en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, en nuestros espacios, y nos falta a veces esa conexión que tenemos que tener con la sociedad. Y es importante que la investigación esté orientada a resolver problemas».

Asimismo, se ha dirigido al auditorio para señalar que todos los premiados «tienen un punto de rebeldía. Investigar no es fácil, es nadar contra corriente, es buscar soluciones donde hay un problema, es donde encontrar, donde te faltan financiación, donde te falta personal para trabajar, donde te falta energía. Pues seguid siempre remando contra corriente y seguid teniendo todos ese punto de rebeldía».

El rector ha clausurado el acto con una reflexión: «Es rebeldía asumir que el paso por la Universidad no es solo aprobar exámenes, como es rebeldía para la empresa saber que no todo es facturar. Es rebeldía la implicación con la sociedad, es rebeldía crear una empresa para ayudar a personas en riesgo de exclusión, es rebeldía impulsar vocaciones en los jóvenes pese a tener una posición acomodada».