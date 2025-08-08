Los usuarios de patinetes eléctricos deberán tener seguro obligatorio para circular

Había que poner freno a la proliferación de patinetes eléctricos, una moda que en Cádiz está más que a la vista y que es sinónimo de peligro debido al uso que hacen de ellos muchos usuarios, y en los últimos tiempos parece que se aboga por hacerlo.

Campañas, sanciones... y leyes. El Congreso ya ha aprobado la obligatoriedad de un seguro para poder circular con un Vehículo de Movilidad Personal (VMP). Esta medida afectará a patinetes y bicicletas que tengan más de 250W y que superen los 250km/h, y ha sido aprobada siguiendo las directrices de la Unión Europea, que quiere igualar la normativa en todos sus países.

Se estima que la medida será efectiva a principios del próximo año 2026. Y es que una vez se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los propietarios tendrán seis meses para contratar un seguro para su VMP. Dicho seguro cubrirá la responsabilidad civil y otras garantías como la defensa jurídica o daños a objetos transportados.

Además, habrá otros cambios notables como que la ITV será obligatoria para renovar el seguro. Esto quiere decir que las empresas aseguradoras tendrán que verificar que el VMP superó la inspección y todavía no ha caducado. Por último, se ha aprobado un censo nacional para este tipo de vehículos.

Las sanciones no se aplicarán directamente, ya que habrá un periodo transitorio de medio año. Eso sí, una vez pase ese tiempo las multas serán iguales a las de cualquier otro vehículo sin seguro. Es decir, podrían superar los 1.000 euros, además de suponer la inmovilización del patinete o bicicleta eléctrica.

La reforma de ley de seguros mejora en varios aspectos: en lo que se refiere a la víctima, la rehabilitación domiciliaria pasa de 16 a 24 horas y la asistencia psicológica a familiares se alarga de 6 a 12 meses.

Respecto a la comprobación de la ITV y actualización anual de importes, las aseguradoras están obligadas a verificar que el vehículo pasó la inspección antes de realizar o renovar la póliza. En el caso de que no pase, solo se podrá firmar un seguro temporal hasta superar la inspección.

