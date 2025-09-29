Una comisión interdepartamental buscará soluciones al alga asiática

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado la convocatoria «inminente» de una comisión interdepartamental con todas las consejerías afectadas por la problemática del alga asiática en las costas andaluzas, destacado además los 3,1 millones de euros que la Junta de Andalucía ha destinado en ayudas a los pescadores afectados mientras que el Gobierno de España «ha puesto la enorme cantidad de cero euros».

En respuesta a una pregunta en la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el Parlamento andaluz formulada por la socialista Ana María Romero Obrero, el consejero ha señalado que esta comisión se va a convocar «tal y como dice nuestra planificación», incidiendo en que es «la que nos demanda».

«Vamos a cumplirlo y vamos a convocarla», ha reiterado Ramón Fernández-Pacheco, reprochándole a la parlamentaria del PSOE que acuse a su Gobierno de no haber hecho nada a este respecto, cuando la Junta «es la única administración pública que ha puesto recursos para los pescadores afectados por el alga asiática».

En la formulación de su pregunta, Ana María Romero ha recordado que esta alga invasora «está destrozando los ecosistemas marinos de toda nuestra costa andaluza y colapsando la pesca artesanal, generando costes insostenibles para muchos de los ayuntamientos costeros«.

Cruce de acusaciones

«Frente a esta emergencia, el Gobierno de Andalucía del Partido Popular, de Juanma Moreno lo haría, está en eso, en lo haría, pero no ha hecho absolutamente nada y está en la inacción más absoluta», ha denunciado la socialista, quien ha recordado que «en 2022», el Gobierno de España aprobó la primera estrategia española de lucha contra el alga, donde planteaba las bases para «una actuación coordinada a nivel nacional en colaboración con las comunidades autónomas, las instituciones científicas y los sectores económicos afectados».

En ese sentido, ha apuntado que esa estrategia estatal «obliga a las comunidades autónomas a elaborar planes de gestión para retirar y valorizar esta biomasa», añadiendo que la Junta «ha tardado casi tres años en aprobar un plan» sobre ello.

En su turno de palabra, el consejero ha expuesto que el alga asiática «es un tema complejo que de un tiempo a esta parte viene azotando al conjunto de nuestra economía azul, y de manera muy especial al sector de la pesca», apostillando que «cada administración tiene sus competencias» y que tras la aprobación de la estrategia estatal por parte del Gobierno de España, «Andalucía aprobó su plan regional también».

Así, ha coincidido con la socialista en «la necesidad de que el trabajo se coordine entre el Ministerio y la comunidad autónoma« porque los pescadores quieren »soluciones« y no »discursos poco constructivos« como los que ha cuestionado de la parlamentaria del PSOE.

«Creo que sí, que tenemos que trabajar coordinados, que tenemos que alinear estrategias. Ahora bien, que venga usted a decir que la Junta de Andalucía no ha hecho nada y el Ministerio sí, cuando la Junta es la única administración pública que ha puesto recursos para los pescadores afectados por el alga asiática, 3,1 millones de euros, mientras que el ministerio ha puesto la enorme cantidad de cero euros, pues mire, señora Romero, por lo menos me llama la atención«, ha manifestado Fernández-Pacheco.

Además, le ha señalado que «afortunadamente» la relación de la Consejería de Agricultura con la Secretaría General de Pesca del Ministerio «es mucho más de lo que a usted le gustaría, visto el tono de su intervención».