Colisión de dos coches en un accidente de tráfico en Puerto Real

Accidente de tráfico en la mañana de este lunes 11 de agosto en Puerto Real en el que se han visto implicados dos coches.

La colisión ha tenido lugar a la altura de la calle Castellar y sólo ha habido que lamentar daños materiales: los dos vehículos han quedado visiblemente dañados en sus partes delanteras, sobre todo uno de ellos.

Hasta el lugar del choque no ha tardado en personarse un agente de la Policía Local para tratar de despejar la carretera, algo que ha hecho con ayuda de algunos implicados en el accidente, y que no se viera muy afectado el tráfico.