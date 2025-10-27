Los colegios Vedruna de la Bahía de Cádiz celebran el bicentenario de su fundadora con una ruta conjunta

Más de 300 personas participaron el pasado sábado en una actividad especial organizada por los cuatro centros educativos Vedruna de la Bahía de Cádiz —situados en El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Cádiz— para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de su fundadora, Santa Joaquina de Vedruna.

La propuesta, denominada 'Ruta Vedruna Bahía de Cádiz' o también 'Sendero Vedruna Verde', consistió en un recorrido a pie de más de 41 kilómetros que unió los distintos colegios de la congregación. La marcha comenzó a las ocho de la mañana en el centro de El Puerto de Santa María y fue sumando participantes a lo largo del camino, entre ellos alumnos, familias y docentes, que pudieron incorporarse en diferentes tramos.

Durante el recorrido se realizaron paradas en lugares emblemáticos como Valdelagrana, el sendero de Los Toruños, la residencia Vedruna de Puerto Real y el colegio de «Las Carmelitas» en San Fernando, hasta alcanzar el destino final en Cádiz.

Siguiendo los pasos de Vedruna

La iniciativa quiso rendir homenaje al espíritu activo y emprendedor de Santa Joaquina de Vedruna. «Queríamos seguir sus pasos, porque fue una mujer en constante movimiento», explicaron los organizadores.

Con esta experiencia, los colegios Vedruna de la Bahía no solo celebraron dos siglos de historia de la congregación, sino que también fortalecieron los lazos entre las comunidades educativas de los distintos centros, compartiendo una jornada de convivencia, esfuerzo y unión.