La colaboración entre el sector ambiental y la Junta impulsa el crecimiento verde en la provincia de Cádiz.

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, han mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación de Empresas Medioambientales de la provincia (CEC Medioambiente), Gonzalo Ganaza, junto a otros miembros de la junta directiva de la patronal y del sector. En la reunión también participó Pablo Lovera, jefe del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial.

El encuentro, celebrado en el marco de la asamblea general de CEC Medioambiente, ha sido valorado por ambas partes como muy productivo, destacando el diálogo constante y el compromiso compartido en torno a la sostenibilidad, la economía circular y la protección del medio ambiente.

Durante la reunión, Jiménez y Curtido presentaron las principales líneas de actuación del Gobierno andaluz en materia ambiental y subrayaron la importancia de reforzar la colaboración entre la administración y el tejido empresarial.

«Apostamos por un diálogo constructivo que fortalezca nuestro compromiso común con la sostenibilidad, la innovación y un modelo económico más circular y competitivo», señalaron.

Ambos representantes insistieron en la necesidad de seguir avanzando en soluciones conjuntas que impulsen la economía sostenible en una provincia «con una gran riqueza medioambiental y un potencial destacado en innovación verde».

Por su parte, el presidente de CEC Medioambiente, Gonzalo Ganaza, destacó la implicación creciente de las empresas gaditanas en la gestión responsable de los recursos.

Junta y empresas unidas

«Cada vez son más las compañías que entienden que la competitividad pasa por integrar la sostenibilidad en el corazón de su estrategia empresarial», afirmó.

Ganaza también puso en valor la colaboración con la Junta de Andalucía, agradeciendo la disposición, cercanía y voluntad de diálogo de sus representantes.

«Esa actitud es fundamental para avanzar en proyectos que promuevan la economía circular, la eficiencia energética y la innovación ambiental en la provincia», añadió.

El presidente de la patronal concluyó reiterando el compromiso de CEC Medioambiente con el desarrollo sostenible: «Seguiremos trabajando para que nuestras empresas cuenten con los medios, el apoyo y el reconocimiento que merecen en su apuesta por un modelo económico más sostenible, competitivo y generador de empleo verde».

El encuentro finalizó con el compromiso de mantener esta línea de colaboración y entendimiento para abordar los retos del sector medioambiental gaditano y continuar avanzando hacia un desarrollo más sostenible.