Clamor entre los agentes sociales sanitarios en favor de un nuevo hospital para Cádiz

La polémica sobre la construcción de un nuevo hospital en Cádiz sigue viva después de 18 años de tiras y aflojas. En estos momentos, la situación sobre esta nueva infraestructura sanitaria se ha convertido en un pulso político entre tres administraciones. Por un lado, la Zona Franca, propietaria del suelo, por otro, el Ayuntamiento de Cádiz, entidad que pretende comprarlo con apoyo de la Junta de Andalucía y, en tercer lugar, la propia administración regional, que se encargará de su construcción y explotación. En cualquier caso, la Zona Franca no da su brazo a torcer todavía y ha insistido en la necesidad de un convenio definitivo donde se aclaren todos los detalles.

En cualquier caso, los agentes sanitarios de la provincia claman en favor de un nuevo hospital para Cádiz y que esta inversión no sea un juego ni un pulso político. Sindicatos, Colegio de Enfermería y Colegio de Médicos, entre otros, han mostrado su opinión positiva y aclaran que es necesaria su construcción cuanto antes para ofrecer un mejor servicio público.

Así, Juan Antonio Repetto, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, señala que «nos alegra conocer que las distintas administraciones puedan superar las diferencias que han venido paralizando este proyecto en sucesivas ocasiones a lo largo del tiempo». En su opinión, «somos conscientes también de que los presupuestos destinados a Sanidad deben cubrir numerosas necesidades que tiene la red pública de salud, autonómica y provincial, por lo que abordar una de estas necesidades no debe suponer que se desatiendan otras». Repetto ha señalado que «estamos a favor de todo lo que suponga una mejora de las condiciones tanto asistenciales para la población como para el desarrollo profesional de nuestros médicos, sin que caigan en el olvido esas otras necesidades, como son las evidentes carencias que atraviesa nuestra atención primaria de forma prolongada y que deben abordarse con el mismo nivel de prioridad que el proyecto de un nuevo hospital».

El secretario de Organización del sindicato de Enfermería (SATSE) en Cádiz, Fran Borrego, ha comentado a LA VOZ que la puesta en marcha de esta infraestructura es positiva para la provincia «porque el Puerta del Mar, a pesar de las continuas inversiones, ya no reúne las condiciones para ser el el hospital de referencia de la provincia». En este sentido destaca que el nuevo hospital debe traer consigo seguridad, espacio, estabilidad y, sobre todo, una mayor contratación de profesionales. En su opinión, el nuevo hospital puede ser sinónimo de «calidad y refuerzo laboral».

Más plantilla

Por su parte, Rafael Campos, presidente del Colegio de Enfermería, señala que «cuando hablamos de la necesidad de un nuevo hospital para Cádiz, no podemos olvidar que debe ser un hospital que funcione como referencia en determinadas especialidades para toda la provincia».

A juicio de Campos, «a estas alturas, nadie cuestiona que un hospital nuevo, moderno, equipado con tecnología avanzada y espacios adaptados a las necesidades actuales, permite ofrecer una atención sanitaria más eficaz, rápida y segura». En este sentido, ha indicado que «de nada sirve tener instalaciones de última generación si no se cuenta con el personal sanitario suficiente y necesario para atender a los pacientes que acuden».

El presidente del Colegio de Enfermería es de la opinión que «una plantilla adecuada en número y condiciones laborales garantiza que los pacientes sean atendidos sin demoras con el tiempo y el cuidado que merecen, y también evita la sobrecarga del personal, reduciendo errores y mejorando el ambiente laboral».

El secretario provincial de Salud de CC OO-Cádiz, Antonio Aroca, se ha pronunciado en la mísma línea que el resto de agentes sociales y señala que el hospital Puerta del Mar ya ha cumplido sus funciones después de más de cincuenta años activo y se necesita uno nuevo. Reconoce que las instalaciones del, hasta ahora, hospital de referencia de la provincia, «se han quedado obsoletas» y obliga a un cambio total y «esa transformación debe venir de la mano de un nuevo centro».

Reproches

Sin embargo, el tema del futuro hospital de Cádiz se ha enquistado en las últimas semanas debido a los reproches entre Zona Franca y Ayuntamiento de Cádiz. El delegado del Consorcio Zona Franca de Cádiz, Fran González, (PSOE) ha manifestado que la Junta de Andalucía ha dejado al alcalde de Cádiz, Bruno García, solo en lo que es la negociación de los suelos para el nuevo hospital de la capital gaditana. Los hechos se remontan a 2005 cuando se presentó la iniciativa del nuevo proyecto del hospital y se firmó en unos convenios en el 2008 y 2009.

Desde entonces han ocurrido muchas cosas, ha asegurado González, «como una crisis económica que ralentizó el proyecto y que tuvo que marcar prioridades a la hora de atender a los recursos sanitarios y por otro lado a gestiones desafortunadas al frente del Consorcio y con una deuda muy millonaria» algo que según sus palabras, han hecho imposible el desarrollo del mismo.

Según ha explicado Fran González, cuando llegó al frente de la Zona Franca, le informaron del problema que se produce en una parcela inmovilizada «en las cuentas del Consorcio y que las condiciones en las que se preparó aquel convenio son ahora inviables», pues asegura que cuando se adquirieron aquellos terrenos fueron por 9 millones y medio «que han ido generando una serie de gastos imputables al propio inmueble o parcela» que ascienden a 12 millones a día de hoy.

Médicos, enfermeros y personal sanitario aclaran que su puesta en marcha debe conllevar un refuerzo de plantilla

Desde el consorcio, ha dicho Fran González, intentan buscar una solución «que ya se ha planteado a la Junta de Andalucía que va desde el pago directo». Según ha explicado la Junta «se ha levantado de la mesa en la que se tendría que estar negociando este asunto y ha dejado solo al alcalde de la ciudad».

Sobre las propuestas que el Ayuntamiento de Cádiz propone como el uso del terreno de CASSA o del colegio Adolfo de Castro son soluciones que «no son viables, pues están condicionadas por modificaciones o operaciones urbanísticas que podrían poner en riesgo lo ya invertido por Zona Franca».

Según palabras de Fran González, «es incomprensible la deslealtad institucional que se está manteniendo por parte dirigentes de la junta de Andalucía, mezclando lo político con lo que significa la gestión pública».

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Bruno García, (PP), ha querido aclarar la posición de mediador que ejerce el Ayuntamiento de Cádiz en este tema. García ha señalado que la intención del Consistorio es adquirir los terrenos de la antigua CASA, donde se proyecto hace 18 años el nuevo hospital y ahora propiedad de la Zona Franca, para facilitar la construcción del nuevo centro sanitario al gobierno autonómico.

Ha señalado que es práctica común entre administraciones, y en este sentido, ha lanzado el guante a la Zona Franca mencionando la cesión en Barcelona para la construcción de viviendas, pero ha aclarado que el consistorio gaditano no quiere cesión de suelo sino comprarlo. García ha recalcado que el Ayuntamiento lleva un año proponiendo opciones que no han sido aceptadas por la Zona Franca, que argumenta no son viables ni ágiles en sus procedimientos administrativos.

Dos décadas

La iniciativa de un nuevo hospital para Cádiz data de 2005, cuando se anunció su necesidad y futura construcción. Tuvieron que pasar tres años para que las administraciones implicadas (Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz) se pusieran del acuerdo para llevar a cabo una operación sanitaria que incluía una operación urbanística. Cabe recordar que el documento firmado en enero de 2008 fijaba el proceso de compra-venta de los suelos, además del pago del hospital. El acuerdo fue suscrito entonces por el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán; la consejera de Salud, María Jesús Montero; el director general de la Tesorería, Javier Albar; la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez; el delegado especial del Estado de la Zona Franca de Cádiz, José de Mier, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro, y contó con la presencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Los agentes coinciden en que su puesta en marcha permitirá ganar en espacio, seguridad y, sobre todo, en calidad del servicio público

Para alcanzar el consenso hubo que poner de acuerdo a todas estas administraciones, ya que era necesario permutar el suelo del actual hospital Puerta del Mar -propiedad de la Seguridad Social y con una superficie de 15.775 m2 y 75.157 construidos, con valor de tasación de 130.920.895 euros- por los antiguos terrenos de Construcciones Aeronáuticas (CASA), propiedad de la Zona Franca.

Según el Gobierno Central, a través de la Zona Franca de Cádiz, ha aclarado que ese convenio, que marcaba la hoja de ruta, ha caducado y es necesario la redacción de uno nuevo.