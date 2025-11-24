Cinco directoras ponen voz al papel de la mujer en el periodismo

El salón de actos del Ateneo de Jerez acogió este lunes una mesa redonda sobre liderazgo femenino en el periodismo, con la participación de cinco directoras de medios de comunicación de Jerez y la provincia de Cádiz. La iniciativa, apoyada por la Diputación de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Jerez, buscó promover el debate y la reflexión sobre el papel de la mujer en la profesión.

En la mesa participaron María del Mar Carrasco (Onda Jerez TV), Lourdes Acosta (SER Cádiz), María Almagro (La Voz de Cádiz), Mercedes Núñez (Jereztv.com) y Victoria de Haro (Canal Sur Cádiz), profesionales con trayectorias consolidadas y con una presencia destacada en la dirección de medios.

Durante la sesión, la responsable de Igualdad de la Diputación, Susana Sánchez Toro, subrayó la importancia de visibilizar «el relato de la mujer y la realidad» dentro del sector. Recordó que solo el 22% de los puestos de dirección en medios nacionales están ocupados por mujeres, una brecha que «sigue existiendo» y que obliga a continuar trabajando para cambiar estructuras y valores aún desiguales.

Las ponentes abordaron las dificultades para acceder a cargos directivos y la presión añadida que afrontan en un entorno donde históricamente han predominado los hombres. También se puso sobre la mesa la violencia ejercida contra las mujeres y la que afecta a los menores, destacando la necesidad de reforzar el compromiso social desde los medios.

Lourdes Acosta recordó que, durante sus años universitarios, ya estaba rodeada de periodistas y que la llegada de Canal Sur a la provincia en los años 90 supuso un punto de inflexión para jóvenes profesionales como ella. Mercedes Núñez relató sus inicios en Onda Jerez, a donde llegó en primero de carrera para realizar prácticas. Evocó sus primeros pasos, «un hobby» que compartía con su hermano grabando cintas y presentando galas, hasta que su trayectoria profesional la llevó a trabajar con Juan y Medio. Actualmente dirige Jerez Televisión, «un proyecto que hemos creado nosotros».

La directora de La Voz de Cádiz, María Almagro, compartió sus inicios y sus «ganas de escribir», que la llevaron a realizar prácticas siempre que tenía ocasión. Trabajó en la Agencia EFE en Deportes, donde era la única mujer. Reconoció que «las cámaras nunca me gustaron» y que siempre se sintió más atraída por la redacción. Recordó que el nacimiento de La Voz de Cádiz fue un proyecto ilusionante y valiente, respaldado por Vocento, en el que pasó por todas las secciones del periódico a lo largo de su carrera.

María del Mar Carrasco destacó que «el papel de la mujer en esta profesión algo ha cambiado», aunque persisten desafíos. Por su parte, Victoria de Haro rememoró sus primeros pasos con un contrato en prácticas, siempre vinculada a Canal Sur, y reconoció que «en la universidad no aprendí casi nada», en referencia al aprendizaje real que proporciona el trabajo en una redacción.

El encuentro se celebró como antesala del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tendrá lugar este martes 25 de noviembre, y sirvió para reforzar la necesidad de avanzar en igualdad y visibilidad femenina en el ámbito informativo.

Las cinco directoras coincidieron en poner en valor el compromiso social de la profesión y el papel fundamental que desempeñan las mujeres en los medios. «Queda mucho por hacer, pero somos muy necesarias y con otra visión distinta. Ni mejor ni peor; distinta», apuntó María del Mar Carrasco. «Por ser mujer, a veces hemos debido demostrar más».

También abordaron cómo las decisiones en los medios han estado tradicionalmente en manos de hombres. «El sexismo en mi caso lo he sufrido más en la calle que en el periódico o cualquier medio donde he trabajado- afirmó María Almagro-. He sufrido insultos o amenazas por mi condición de mujer que a hombres no les hubieran hecho, pero también hay que tener claro de quienes vienen y no merecían ni mi atención»..

Mercedes Núñez remarcó que «ha tenido mujeres jefas y directivas» y reconoció que, aunque ha encontrado comentarios sexistas a lo largo de su carrera, «nunca me he callado».

La compatibilidad entre la profesión y la vida personal también fue objeto de análisis. «No es fácil; dedicarte a la comunicación no tiene horarios. La noticia no duerme. Las mujeres en ese aspecto lo tenemos muy difícil», reconocieron. «Hay que renunciar a cosas. Después de un acto me iba a casa porque teníamos responsabilidades y siempre estamos mirando el reloj. También está la realidad de cuidar a los padres mayores», añadió Victoria de Haro, subrayando la complejidad del día a día.

La decisión de otorgar un puesto directivo, explicaron, también tiene implicaciones empresariales. «La conciliación en el periodismo es muy compleja, no tiene nada que ver con el sexo. Trabajas festivos, los fines de semana, requiere sacrificio. Si no eres capaz de lidiar con ello, no lo hagas», afirmó María Almagro.

Próxima cita

El 9 de diciembre está prevista la celebración de otra mesa redonda bajo el título 'Homenaje a las mujeres de La Plaza', que ofrecerá una mirada transversal a través de las voces de las trabajadoras del Mercado de Abastos.