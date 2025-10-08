Cinco carreteras ya se han beneficiado del plan de asfaltado de Diputación de Cádiz

La Diputación de Cádiz ha culminado la mejora de diferentes tramos de calzada en cinco carreteras provinciales, intervenciones que se incluyen en el plan especial de asfaltado diseñado por el Área de Cooperación y que comenzó a ejecutarse el 24 de septiembre.

Desde que comenzó esta intervención, se han resuelto mejoras en la calzada de la CA-4107 de Torrecera-Paterna; la CA-3200 de El Pedroso II de enlace a Paterna; la CA-3106 de acceso a Doña Blanca en El Puerto de Santa María; la CA-3109 que une El Portal con la A-381; y la CA-3113 entre Puerto Real y La Ina.

Durante una visita anterior a los trabajos de renovación del firme que se ultimaban en la carretera entre Puerto Real y La Ina, ya finalizada, el diputado provincial Javier Bello aseguraba que «estamos cumpliendo con los objetivos previstos».

El plan comporta una inversión de 2.556.551 euros que se aplicará en la renovación de los tramos «más deteriorados que no pueden repararse con el trabajo habitual de las Brigadas de Diputación», según ha precisado Bello, quien ha destacado que el refuerzo de la seguridad vial determina las prioridades del Área de Cooperación.

La previsión de la citada Área es que esta misma semana se acometan los trabajos de mejora del firme en la CA-3108 de Lomopardo, en Jerez. En las próximas semanas se intervendrá en una veintena de carreteras provinciales más.