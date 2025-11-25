Cifra récord de reparaciones de barcos en el astillero de Cádiz

El astillero de Cádiz es un motor económico y la mejor prueba de ellos es el goteo de barcos que acude hasta sus instalaciones a obras de reparación. Así, la Unidad de Negocio de Reparaciones Bahía de Cádiz finalizará el año 2025 con 60 buques reparados, 14 de ellos cruceros, y una media diaria de más de 900 trabajadores de industrias colaboradoras, lo que supone más de 2,6 millones de horas de trabajo, incluyendo también los trabajos de sostenimiento de la flota de la Armada española en la Base Naval de Rota.

Reparaciones Bahía de Cádiz culminará un ejercicio en el que se ha «enfrentado y superado grandes retos», como son las varadas del LHD 'Juan Carlos I', del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano o la revitalización de grandes cruceros de Royal Caribbean o Carnival.

Asimismo, ha indicado que en el astillero de Cádiz, hasta el pasado mes de octubre, se han reparado 28 buques, de los cuales ocho han sido cruceros. En este segmento del mercado se han realizado grandes intervenciones como el 'Wind Spirit', con la sustitución de uno de sus palos; el buque 'The World', con la modificación del bulbo de proa; la gran obra de revitalización en el 'Allure ot the Seas', de la naviera Royal Caribbean Group, (RCG); y las grandes actuaciones realizadas en los buques Carnival 'Miracle', Carnival 'Valor' y Carnival 'Liberty', de la naviera Carnival Cruise Line (CCL).

Además, según ha indicado Navantia, han pasado por los diques varios buques de la compañía Balearia, entre los que ha destacado algunos de los más modernos de su flota, como el 'Eleanor Roosevelt' y el 'Margarita Salas'. También se reparó el buque hospital más grande del mundo, el Global Mercy.

Apoyo de Puerto Real

Navantia ha recordado que la actividad de la Unidad de Negocio de Reparaciones en la Bahía de Cádiz también ha contado con instalaciones en Puerto Real, donde se realizaron las varadas del buque anfibio de la Armada LPD 'Castilla' y del buque de proyección estratégica de la Armada LHD 'Juan Carlos Carlos I'.

Por su parte, los diques de Reparaciones en Navantia San Fernando han atendido y reparado durante el año a 17 buques, entre los que ha destacado el buque de operaciones especiales 'Fulmar'; los cruceros 'Fleujert' y 'Clío', además de unidades de la Armada y hasta siete remolcadores de Boluda Corporación Marítima.

En este sentido, ha añadido que mención especial merece la importante intervención que se está llevando a cabo en el Buque Escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, con obras en sus dos palos mayores, en la planta de tratamiento y la planta de aire acondicionado, entre otras.

«Continuamos con nuestro compromiso de mantener el nivel de actividad de los últimos años con el sostenimiento de los buques de la Armada Española, nuestra línea estratégica de la reparación de todo tipo de cruceros y el complemento a nuestra carga de trabajo con las oportunidades que se presentan en el mercado civil convencional», ha declarado el director de la Unidad de Negocio de Navantia Reparaciones en Bahía de Cádiz, Antonio Domínguez Abecia, que ha señalado que además «se intensifica la labor comercial para maximizar la ocupación de los diques, después de que algunas de las reservas que se tenían previstas para 2026 no se confirmasen».