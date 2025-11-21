El turismo internacional deja buenos números en Chiclana en octubre

Chiclana recibió en octubre la visita de 51.851 turistas, 5.031 más que el mismo mes del año anterior, 30.091 residentes en España y 21.760 que viven en el extranjero, según la encuesta de Coyuntura Turística que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE). El empleo se situó en 2.977 personas trabajando en los establecimientos hoteleros de Chiclana, una cifra ligeramente superior: nueve más que el año anterior.

Una afluencia con una estancia media de 4,97 días por persona, superior a la del año pasado, especialmente en el caso del turismo internacional. Aunque la cifra de visitantes nacionales fue superior a la de los extranjeros, en la práctica aportaron mucho más al destino porque la estancia de los clientes foráneos fue mucho más prolongada.

El turismo doméstico sumó 77.911 noches de hotel, 1.767 más que el año pasado, pero el turismo extranjero se situó en 179.627 pernoctaciones, con 25.701 estancias más que en 2024. En total, 257.538 pernoctaciones, 27.468 más que en octubre de 2024.

No obstante, resalta el crecimiento del turismo nacional respecto al otoño pasado, en un mes con un marcado acento extranjero en los hoteles.

En octubre de 2025 han llegado Chiclana 3.329 turistas nacionales más que en 2024 y 1.767 extranjeros más en el mismo periodo, así que el turismo nacional ha crecido casi el doble. Ahora bien, ha aumentado de forma llamativa las pernoctaciones de los extranjeros: 25.701 más que el año anterior.

Más turismo en días laborables

El grado de ocupación también es llamativo: 69,70, un 7,89 superior al año pasado. El grado de ocupación también subió un 5.96 en fin de semana hasta situarse en el 79,78 %. Una comparativa de la que se deduce que la afluencia está aumentando en los días laborables, lo que facilita el funcionamiento de los negocios porque contribuye a reducir los dientes de sierra en el servicio.

Según los Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero (IRSH) publicado igualmente esta mañana por el INE, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 107,40 euros en octubre, lo que supuso un aumento del 4,29 % de tasa de variación interanual. Una cifra que supera a la media diaria provincial que ha sido de 97,54 euros.

El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 89,07 euros, con una subida del 14,14 %.

Chiclana registró el año pasado, 454.524 clientes en los hoteles que aportaron 2.153.969 pernoctaciones, gracias a una estancia media de 4,73 días.