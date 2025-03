Roban más de 10.000 euros del AMPA del IES La Pedrera Blanca de Chiclana: «Todo ese dinero era para la cena de graduación»

En la madrugada del martes, el IES La Pedrera Blanca sufrió un robo que ha afectado de lleno a más de un centenar de alumnos. El AMPA del centro ha denunciado que han sustraído 11.238 euros de una caja fuerte que iba a ser destinado a la cena de graduación del alumnado de cuarto de ESO y de segundo de Bachillerato.

«No sé si es casualidad o es maldad. El lunes por la tarde citamos a los padres y madres para recaudar el dinero y entregárselo a la empresa que organiza la cena y la fiesta posterior; pero como había familias que no habían cobrado decidimos posponer el pago una semana más. Esa misma madrugada es cuando entran a robar«, expresa Eva Méndez, tesorera del AMPA, quien asegura que »nunca han dejado dinero en el instituto« y aconseja al resto de Asociación de Madres y Padres de Alumnos a no hacerlo. Aproximadamente, 130 alumnos habían pagado los 65€ o 70€ de la cena, según eran alumnos de cuarto de la ESO o segundo de Bachillerato, respectivamente. Además, en la caja fuerte también se encontraba el dinero correspondiente a las cuotas de los socios.

«Qué protección hay en los centros, que puede entrar cualquiera. ¿Pero por qué? Porque en los centros como mucho pueden encontrar material, pero claro, ese día había dinero», lamenta la tesorera del AMPA, quien asegura que inhabilitaron las alarmas y las cámaras, han «robado y destrozado» la cafetería y se «han llevado todo» del despacho de la directiva. «Lo sabían todo, estaba todo totalmente organizado».

La noticia fue un varapalo tanto para el alumnado de los cursos afectados como para las propias responsables de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. «Nosotras como AMPA estamos hechas polvo porque no tenemos culpa, pero nos sentimos mal porque somos responsables», expresa Eva Méndez, quien decidió tomar cartas en el asunto y pidió ayuda a la FLAMPA de Chiclana. En ese momento desconocía que la ciudad se iba a volcar con la causa para conseguir «recaudar el dinero que les han quitado a los niños y niñas».

Ola de solidaridad

El miércoles por la tarde, la cúpula del AMPA se puso en contacto con Soledad Ariza, una reconocida chiclanera que pertenece al proyecto Ayúdame a Ayudar, para impulsar una campaña solidaria, 'Por ti me gradúo yo', para recaudar fondos. De esta manera, han colocado huchas con un birrete, en las que los ciudadanos pueden aportar su granito de arena, en los diferentes centros educativos de la localidad y en distintos establecimientos

La ciudad ha protagonizado una ola de solidaridad. «Ahora estamos superemocionados. Se han sumado restaurantes, que donan una comida para que la sorteemos; el Chiclana CF nos ha regalado una camiseta firmada por los jugadores para que la rifemos; un spa... Te das cuenta de que sí hay gente buena y que todo el mundo quiere que los niños se gradúen«, reconoce emocionada. La Guardia Civil ha abierto una investigación para dar con los presuntos responsables.