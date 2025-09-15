Un pueblo de la costa de Cádiz celebra esta semana su famosa Feria del Moscatel: se podrán degustar gratis 50 litros

La Fiesta del Moscatel de Chiclana se celebrará el próximo viernes 19 de septiembre, desarrollándose entre el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y la Plaza de las Bodegas.

Esta cita con el vino dará comienzo a las 19.00 horas con una cata de moscatel de Chiclana en el Centro del Vino y la Sal, mientras que a las 19.30 horas dará comienzo el evento en la Plaza de las Bodegas.

Las tres bodegas locales participarán en esta cita, pudiéndose degustar de forma gratuita hasta 50 litros, que serán repartidos por tres venenciadores. Además, cada bodega tendrá su stand para que las personas que así lo deseen puedan adquirir sus vinos.

Para complementar, habrá diferentes puestos gastronómicos en los que las personas asistentes podrán adquirir para su degustación de los productos de la carnicería El Colinero, Hornos La Española, Antonia Butrón y Quesos Los Hardales.

Asimismo, el público asistente podrá adquirir la copa con el lema de la fiesta por tres euros y toda la velada está ambientada por la actuación en la que será protagonista la Asociación Chiclanera del Jazz.

«Un vino excepcional»

«No queremos dejar pasar ninguna oportunidad y teníamos que llevar a cabo esta Fiesta del Moscatel de Chiclana, porque tenemos un vino excepcional que aprecia mucha gente», ha expresado el alcalde, José María Román, quien ha resaltado que «se trataba de una acción no solo del Ayuntamiento y de las bodegas, sino en la que también participarán otros segmentos económicos y de la gastronomía local».

«Estamos organizando distintos eventos gastronómicos que están funcionando perfectamente, gracias a la magnífica organización y porque todos los que participamos lo hacemos desde el convencimiento de su éxito, logrando unas tardes y fines de semana con mucho ambiente en el centro», ha añadido.

En palabras de Manuela Pérez, delegada municipal de Fomento Económico, se trata de un evento importante para Chiclana «porque rinde homenaje al moscatel, un producto arraigado en la ciudad y con mucha solera, siendo un acto que une historia y tradición». «En este evento tendrán protagonismo las bodegas locales, así como productos como el queso de los Hardales, el chicharrón de El Colinero, las pastas de La Española y los rosquitos de Antonia Butrón», ha comentado la delegada de Fomento Económico, quien ha añadido que «se trata de una actividad relacionada con la Fiesta de la Vendimia, cerrando el ciclo con esta Fiesta del Moscatel de Chiclana».