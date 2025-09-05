Políticas de Vivienda, Movilidad y el futuro POU: las bases del nuevo curso político de Chiclana

Septiembre se abre paso, y también la rutina. Tras unos meses de verano en los que Chiclana ha multiplicado su población, la normalidad poco a poco vuelve a establecerse en la ciudad. Chiclana vive los últimos coletazos de sus meses de apogeo con la mirada puesta en el horizonte. Son muchos los que con la llegada de septiembre han vuelto al trabajo, entre ellos, los políticos. El Gobierno local supera el ecuador del mandato y afronta un nuevo curso con la intención de dar continuidad a la hoja de ruta establecida hasta ahora. Pero con un objetivo claro: aprobar definitivamente el Plan de Ordenación Urbana (POU), un documento que definirá el suelo urbano de Chiclana en los próximos años.

El nuevo POU traerá consigo un programa de vivienda que permitirá construir más de 6.000 viviendas en todo el término municipal, de las cuales 2.000 se ubicarán en suelo municipal. Por ello, el documento será clave para impulsar políticas sociales en materia de vivienda. El Consistorio chiclanero tiene previsto que el 60% de estas 2.000 viviendas sean «protegidas». En este sentido, el delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, informó el pasado 28 de agosto de los avances de la tramitación del POU.

«Estamos redactando el documento definitivo del POU para presentarlo en la Consejería de Medio Ambiente en un breve espacio de tiempo», explicó el delegado de Urbanismo, quien subrayó que «contamos con todos los informes sectoriales, a excepción de uno». La proposición final que remitirán a la Consejería incluirá las modificaciones correspondientes, según las diferentes alegaciones que se han realizado.

También en cuanto a Vivienda, se espera que próximamente se culminen las obras de la promoción de 18 viviendas sociales en régimen de venta de La Cucarela, concretamente en la calle Delicias. El proyecto, financiado por EMSISA, cuenta con un presupuesto superior a 1,5 millones de euros. «Venir a visitar las obras de 18 viviendas sociales es muy significativo y pone de manifiesto la labor que se lleva a cabo en este Ayuntamiento para que familias chiclaneras puedan disponer de viviendas a un precio más que asequible», aseguró el alcalde de la localidad, José María Román, en una visita a las obras a finales de julio, donde afirmó que »a principios de septiembre« podrán ser entregadas. Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia en materia de Vivienda que lleva a cabo el Consistorio chiclanero.

Precisamente, también en este mismo barrio, se proyecta una promoción de 47 viviendas sociales en régimen de alquiler que estará terminada en la próxima primavera. “Actualmente llevamos a cabo una inversión desde este Ayuntamientode más de 13 millones de euros en materia de vivienda, de los que más de la mitad son recursos propios”, ha sostenido José María Román, quien ha solicitado "más recursos" a otras administraciones, fundamentalmente a la Junta de Andalucía para abordar el problema de la vivienda. Además, el Consistorio ha impulsado otra promoción de 26 viviendas en la Barriada El Pilar y ha adquirido dos solares en la calle Bailén para 9 y 10 domicilios más.

La movilidad es otra prioridad para el Ayuntamiento. Después de finalizar las obras de mejora en la carretera de Las Lagunas, el siguiente paso es transformar la carretera de Fuente Amarga. Y ya están manos a la obra. «Se trata de una actuación importante, porque llega para mejorar la movilidad y la seguridad de esta carretera, que es una de las vías principales de la ciudad», afirmó el teniente de alcalde y delegado municipal de Policía Local, Jose Vera, a principios de este mes de septiembre en una visita a las obras, que están previstas que concluyan «a finales de este año». Además, según fuentes del Ayuntamiento de Chiclana, durante este curso político se redactarán los correspondientes proyectos para el acerado y alumbrado en la zona del Marquesado, Pinar de los Franceses y Pago del Humo.

Reivindicaciones

El Consistorio chiclanero mantendrá el nivel de insistencia sobre la Junta de Andalucía para conseguir la construcción de dos proyectos clave: el Centro de Salud de La Cucarela y un instituto en la zona de la playa. Estas han sido las principales demandas del Ayuntamiento en los últimos años. En este sentido, también solicitan otras actuaciones en materia de Movilidad, como la Ronda Oeste o las mejoras en la carretera de Los Barrancos.