La Policía Local de Chiclana pide colaboración para identificar a un hombre que ha abandonado a su perro

Se apunta que el presunto propietario del animal ha sido visto por última vez en el Polígono de Urbisur

L.V.

CÁDIZ

La Policía Local de Chiclana ha pedido colaboración a través de las redes sociales para identificar a un hombre que ha abandonado a su perro.

«Animal abandonado. Solicitamos colaboración ciudadana urgente para identificar a esta persona, presunto propietario de este animal», se apunta. Y se añade que el hombre «ha sido visto por última vez en el Polígono de Urbisur«.

«Si alguien dispone de información que pueda ayudarnos, le pedimos que nos la comunique de inmediato por mensaje privado. Su colaboración es fundamental. ¡Gracias!«, se concluye.

