Un petaquero a la fuga estrella un coche contra la cafetería El Campito de Chiclana

La pasada madrugada, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó un posible alijo de drogas en la zona de las marismas de Carboneros, en Chiclana de la Frontera.

Tras la alerta, se desplazó con rapidez un dispositivo policial que, al llegar al lugar, observó una furgoneta huyendo a gran velocidad. Al percatarse de la presencia de los agentes, los ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a nado por los caños próximos.

De forma paralela, un turismo también emprendió la huida a gran velocidad, ignorando las indicaciones de los agentes para que se detuviera. Ante la maniobra, los agentes tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados.

El vehículo fue finalmente interceptado después de sufrir un accidente de circulación al colisionar contra una cafetería llamada El Campito.

El establecimiento, ubicado en la carretera de la Barrosa, sufrió daños importantes en la fachada del local. El conductor consiguió huir y no pudo ser detenido.

21 garrafas y una neumática

En la zona se localizaron 21 garrafas de combustible, víveres y una embarcación neumática con un motor fueraborda, elementos habitualmente vinculados a operaciones de narcotráfico.

Este intento de alijo coincidió en el tiempo con otra intervención policial en Chipiona, en la que fueron incautados fardos de droga y se realizaron detenciones, además de la aprehensión de un arma de fuego.

Fuentes policiales han subrayado el riesgo constante al que se enfrentan los agentes en este tipo de actuaciones.

«De nuevo, como sucede a diario, otra nueva intervención que pone en riesgo la seguridad de los agentes. Día tras día, noche tras noche», han señalado desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).