El nuevo reto de la gaditana Inma Salado tras dar la vuelta al mundo: ser la primera mujer en completar la peligrosa Ruta de Orellana

«Seré la primera mujer en completar la Ruta de Orellana». La gaditana Inma Salado, natural de Chiclana, se ha marcado un nuevo y peligroso reto tras haber completado la vuelta al mundo.

Adelanta la intrépida aventurera: «500 años después, seguiré los pasos de Francisco de Orellana en su descubrimiento del río más peligroso y caudaloso del mundo: el Amazonas«.

Y añade, describiendo lo que tiene entre manos: «Selva impenetrable, corrientes traicioneras, piratas fluviales y un desafío que pondrá a prueba todo mi yo».

«No es sólo una aventura... es romper límites. Un desafío que muy pocos se han atrevido a enfrentar. ¿Lo conseguiré? ¿Qué opinas«, pregunta en la publicación compartida en redes sociales. Y sus seguidores, que la conocen bien, lo tienen muy claro: lo conseguirá.

La vuelta al mundo

Inma Salado mira al frente con valentía, pero antes echa un vistazo hacia atrás por los espejos retrovisores de la vida.

«Dar la vuelta al mundo me enseñó que soy capaz de más de lo que creía, me dio resistencia mental. Vivir con tribus en África me preparo a adaptarme a cualquier cultura. Cazar en la selva me hizo respetar la Naturaleza. Llegar al Ártico sola en coche me demostró mi resistencia a la soledad extrema. El Kilimanjaro me reconoció que los límites físicos se pueden superar«, se recuerda a sí misma.

«Cada aventura me preparó para la siguiente», subraya. « Y ahora... 30 días. Ese es el tiempo que me queda para embarcarme en una de las aventuras más épicas de mi vida. Comienzo los preparativos... porque de seguro los voy a necesitar esta vez«, señalaba el pasado domingo en redes sociales antes de iniciar su nuevo reto... su nuevo y peligroso reto.