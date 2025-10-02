La nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo supondrá una inversión de 1,3 millones en Chiclana de Fondos FEDER

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, han visitado el solar en el que se instalarán las nuevas dependencias del Servicio Andaluz de Empleo en Chiclana. Una visita en la que han estado acompañado por los delegados municipales Ana González, Roberto Palmero, Isabel Butrón y Manuela Pérez, así como del delegado territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez. Un proyecto que supondrá una inversión de 1,3 millones de euros en la cuidad, con cargo a los Fondos FEDER.

José María Román ha señalado que, debido al crecimiento de la ciudad en los últimos años, «las instalaciones que hay ahora para el SAE se han quedado pequeñas, por lo que las prestaciones y servicios que se dan precisan de un nuevo espacio». Además, ha incidido en que dicho crecimiento no afecta solo en materia de Empleo, sino que también repercute en aspectos tan importantes como la Sanidad y la Educación, recordando que «Chiclana cuenta con el espacio para la construcción del cuarto centro de salud en La Cucarela, tan necesario para la atención a la población», haciendo hincapié «en la necesidad de un nuevo instituto de Secundaria en la zona de la playa. Para todo ello, disponemos de los espacios y los ponemos a disposición de la Junta de Andalucía para que la ciudad siga creciendo en equipamientos que son muy necesarios para una mejor atención a la ciudadanía».

Por su parte, Mercedes Colombo ha explicado que este proyecto es «la muestra de la unión de dos administraciones para contar con unas nuevas oficinas del SAE, respondiendo a la demanda del aumento poblacional de Chiclana». Además, ha anunciado que la inversión será de casi 1,3 millones de euros, para un edificio «que recoja todo lo necesario para la prestación de los servicios». También ha especificado que la oficina del municipio atendió 12.700 visitas el año pasado y contó con 546 itinerarios formativos.

Hay que recordar que el Ayuntamiento ha cedido a la Junta de Andalucía esta parcela para la construcción de las nuevas dependencias del Servicio Andaluz de Empleo. Una parcela que cuenta con una superficie de 853 metros cuadrados y con la que se pretende mejorar este servicio, ya que supondrá la creación de unas oficinas con mayor capacidad que las actuales ubicadas junto al parque de Santa Ana.

La cesión de esta parcela municipal ubicada en la zona de La Banda fue aprobada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Chiclana durante la sesión ordinaria del mes de julio. Una vez cedida dicha parcela, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se encargarán de la ejecución del nuevo equipamiento.