Intento de secuestro de una madre y su hijo de dos años en Chiclana

«Lo que podía haber terminado en tragedia quedó en un enorme susto gracias a la valentía de una madre que protegió a su hijo y a la rápida intervención de la Guardia Civil, que detuvo al presunto autor«.

JUCIL Cádiz ha denunciado a través de las redes sociales el intento de secuestro de una madre y su hijo pequeño en Chiclana.

Este es el escrito compartido por JUCIL Cádiz en Facebook:

«Hoy (por ayer), en el parking de la plaza de las bodegas de Chiclana, una madre junto a su hijo de apenas dos años fue abordada de manera violenta. Un individuo la amenazó con pincharla e intentó forzarla a subir al coche con el pequeño. Con gran coraje, consiguió zafarse y pedir ayuda, recibiendo el apoyo inmediato de dos ciudadanos que no dudaron en socorrerla. Pocos minutos después, la rápida y eficaz actuación de la Guardia Civil de Chiclana permitió detener al presunto agresor, que ya contaba con antecedentes por otros hechos delictivos«.

Tal y como se apunta, «dicho individuo será presentado en los juzgados de Chiclana de la frontera por varios delitos de robo con violencia e intimidación».

Reclamaciones de JUCIL

Desde JUCIL Cádiz se quiere «destacar la importancia de contar con una Guardia Civil cercana, profesional y entregada, que protege a nuestros vecinos en cualquier circunstancia».

Se añade: «Nuestro reconocimiento y gratitud a los agentes de Chiclana, cuya pronta intervención ha evitado que este individuo siguiera poniendo en riesgo la seguridad de las familias».

«En JUCIL seguiremos reclamando los medios y el personal necesarios para reforzar la seguridad en nuestros municipios, porque no podemos seguir con un déficit de guardias civiles que no hagan seguras nuestros pueblos y ciudades», se concluye.