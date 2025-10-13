Un incendio deja un coche calcinado en Chiclana y el fuego se extiende a una zona de vegetación

Un vehículo resultó completamente calcinado en la noche de este domingo tras incendiarse en la carretera de Medina, a la entrada del sendero Cordel de los Marchantes, en el término municipal de Chiclana. El fuego se propagó rápidamente a una zona de vegetación colindante, afectando a unos 100 metros cuadrados.

El aviso fue atendido por efectivos del Parque de Bomberos de Chiclana, perteneciente al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, que se desplazaron hasta el lugar con tres vehículos: una autobomba rural pesada (R-33), una autobomba urbana pesada (U-37) y un vehículo de rescate ligero (S-31).

Un total de cinco bomberos participaron en la extinción del incendio, utilizando aproximadamente 3.000 litros de agua para sofocar las llamas tanto del turismo como de la vegetación afectada.

Gracias a la rápida intervención, el fuego fue controlado sin que se produjeran daños personales ni se extendiera a una mayor superficie.

Más temas:

Chiclana de la Frontera