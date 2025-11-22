La Guardia Civil investiga una estafa de 25.000 euros en criptomonedas en Chiclana

La Guardia Civil de Cádiz investiga un delito de estafa que asciende a 25.000 euros, a raíz de un fraude perpetrado mediante inversiones en criptomonedas en Chiclana. Según la información de la Benemérita, la víctima fue engañada a partir de un anuncio en una plataforma de redes sociales donde un personaje famoso publicitaba inversiones seguras, con pequeñas cantidades iniciales que te generan confianza al no suponer un alto riesgo y con un alto beneficio económico a corto plazo.

Posteriormente, una vez hecho el primer ingreso en una aplicación de inversiones, los ciberdelincuentes comenzaron a ponerse en contacto con la víctima para darle instrucciones, donde debía continuar descargándose otras aplicaciones de inversiones de criptomonedas, más ingresos de entre 100 a 6.000 euros y pedirle datos personales bancarios para poder recuperar lo supuestos beneficios.

Desde la Guardia Civil alertan que este modus operandi es uno de los más comunes en este tipo de estafas donde los delincuentes aprovechan la imagen de algún personaje famoso que asegura haber hecho este tipo de transacciones y sea más creíble.

Una vez han captado la atención de la víctima muestran un aumento ficticio significativo las tus ganancias, de esta manera consiguen mantener interesado al sujeto y, a partir de ahí, se ganan su confianza para que les facilites todos los datos e ingresos que le soliciten para llegar a cobrar los beneficios.