Golpe al menudeo de drogas en Chiclana: cae una banda que operaba desde cinco casas ubicadas en una misma calle de la localidad

La Guardia Civil de Cádiz, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de estupefacientes en la Chiclana de la Frontera, una organización sumamente activa que utilizaba una red de viviendas para la ocultación, preparación y distribución de drogas al menudeo en la localidad. El líder de la organización atribuía los roles a los integrantes, que utilizaban sus propios domicilios para ejecutar las labores de tráfico de drogas, y controlaba todos los puntos de venta y guardería. Como consecuencia de la operación contra el tráfico de drogas al menudeo se han desarticulado 5 puntos de venta de droga, se han detenido a 6 personas, de los cuales 4, ingresaron en prisión provisional. Se han incautado 700 gramos de cocaína en roca, más de 1.236 gramos de hachís, 9.425 euros en efectivo, joyas, multitud de teléfonos móviles, balanzas de precisión, efectos necesarios para la preparación de las dosis de cocaína y 3 armas larga de fuego.

La explotación de la operación, llevada a cabo durante la mañana del pasado día 11 de septiembre, tuvo lugar en el núcleo urbano de Chiclana de la Frontera, una zona vecinal donde la tranquilidad se veía afectada por los constantes toxicómanos que frecuentaban, durante las 24 horas del día, una calle de la localidad en la que esa organización criminal realizaba las labores de ocultación, preparación y distribución de drogas desde sus propios domicilios, muy próximos entre sí.

Durante los tres meses de investigación llevada a cabo por el Área de la Investigación de la Guardia Civil de Chiclana, se realizaron numerosas indagaciones que pusieron en el punto de mira a una organización criminal que venía utilizando, para la perpetración de sus labores y/o funciones ilícitas necesarias para la ocultación, preparación y distribución de las sustancias estupefacientes, hasta 5 inmuebles todos ellos localizados en la misma calle y próximos entre sí. Las viviendas estaban estratégicamente situadas para diversificar la droga y asegurar la continuidad delictiva en caso intervención policial.

Esta organización criminal se encontraba perfectamente estructurada cuyo líder se encargaba de atribuir los roles a los distintos integrantes y, del mismo modo, controlaba todos los domicilios como puntos de venta de droga a su antojo, de manera que dirigía a los toxicómanos a los distintos domicilios dependiendo de la disponibilidad de sustancias que tuviera en cada casa.

Para la ocultación del grueso de la droga, el líder enterraba en una finca contigua a su domicilio gran cantidad de los estupefacientes los cuales iba sacando poco a poco en función de las necesidades de reposición que necesitara cada vivienda.

Tras obtener los correspondientes mandamientos judiciales de entrada y registro para los 5 domicilios controlados, estos se realizaron de forma simultánea, contando en todo momento con el apoyo incondicional de los Letrados de la Administración de Justicia.

Por todo ello se han desarticulado 5 puntos de venta de droga, donde la Guardia Civil ha incautado 700 gramos de cocaína en roca, más de 1.236 gramos de hachís, 9.425 euros en efectivo, joyas, multitud de teléfonos móviles, balanzas de precisión, efectos necesarios para la preparación de las dosis de cocaína y 3 armas largas de fuego. Del mismo modo se procedió a la detención de 6 personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal.