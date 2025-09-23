Este conocido pueblo de Cádiz celebra el Día Mundial del Turismo con visitas guiadas gratis

Chiclana volverá a conmemorar el Día Mundial del Turismo con una serie de actividades que se desarrollarán desde este miércoles 24 de septiembre al sábado 27 y cuyo lema este año es 'Turismo y Transformación Sostenible'.

La presentación contó con la presencia de Manuela Pérez, delegada municipal de Turismo Sostenible, Miguel Alba, representante de Castillo de Sancti Petri, Juani Verdugo, vicepresidenta de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, y Francis Silva, encargado de Aviturismo.

Manuela Pérez destacó la relevancia del turismo como uno de los principales motores económicos de la localidad. Además, resaltó la elaboración de un extenso programa de actividades en colaboración con diversas empresas locales que han participado de manera gratuita, expresando su agradecimiento por su apoyo y contribución a un evento tan completo.

Programación de actividades

En cuanto a la programación de actividades previstas, que son gratuitas, indicar que darán comienzo este miércoles 24, a las 10.00 horas, con una visita guiada ornitológica al río Iro organizada por Aviturismo y con salida en la plaza de Las Bodegas; taller 'Experiencias saludables en vacaciones en La Mar de Posibilidades también a las 10.00 horas; visita combinada con Bodegas Primitivo Collantes y cata en el centro de interpretación del Vino y la Sal a las 12.00 horas; sesiones de spa salino en la Salina Santa Teresa a las 11.30 y a las 17.30 horas; jornada de puertas abiertas para conocer las instalaciones, primer contacto con el mundo del caballo y paseo a las 18.00 horas en Royal Center Hípica; jornada de puertas abiertas y master class a las 19.00 horas en la Peña y Escuela Taurina Francisco Montes Paquiro, sita en la calle Buey; y paseo en barco y visita al castillo de Sancti Petri también a las 19.00 horas.

El jueves día 25, las actividades que se llevarán a cabo serán la jornada de puertas abiertas 'Arte en vivo con música en directo' en Espacio Crecederas (Plaza Mayor, 3) a las 10.00 horas; visita guiada al espacio arqueológico Nueva Gadeira a las 11.00 horas; visita guiada y degustación de vinos en la Bodega Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros a las 12.00 horas; visita guiada a la Colección de Muñecas Marín a las 12.30 horas; y 'Ruta Napoleónica. Sombras de la Historia' por el centro de Chiclana y con salida en la Plaza Mayor a las 19.00 horas, con la colaboración de la Asociación Batalla de La Barrosa.

El viernes 26 habrá una visita guiada al centro de recursos ambientales Salinas de Chiclana a las 10.00 horas; una visita guiada a la Colección de Muñecas María Emilia Lira a las 11.00 horas; charla coloquio organizada por EMA-RTV y Radio Chiclana 'Las buenas prácticas en la restauración y explotación sostenible del patrimonio natural' a las 11.00 horas en el centro del Vino y la Sal; visita y degustación de vinos en la Bodega Manuel Aragón (junto a N-340) a las 12.00 horas; visita guiada al Museo de Chiclana a las 12.30 horas; y jornada de iniciación al golf en Golf Campano a las 17.00 horas.

Y ya el sábado 27 el acto institucional empezará a las 11.30 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, en el que se entregarán los reconocimientos con motivo del Día Mundial del Turismo. Además, también se desarrollará la muestra de la oferta turística, comercial y cultural en la Plaza de las Bodegas. Una actividad en la que participará casi una veintena de empresas. También habrá una celebración de carácter benéfico, destinado a la campaña Ningún Niño sin Juguete, organizada por la Asociación de Reyes Magos de Chiclana.

Estas actividades serán gratuitas y tendrán un aforo de entre 15 y 100 personas. Las personas interesadas en tomar parte deberán inscribirse a través de la página web de Turismo Chiclana (https://turismo.chiclana.es/), especificando la actividad en la que desea participar y el nombre de quienes lo harán.