Los comercios chiclaneros se preparan para una nueva campaña de Navidad: 'Cádiz Vale +' da el primer impulso

La Navidad ha llegado a Chiclana. El alumbrado ha dado el pistoletazo de salida a una nueva festividad y las calles del centro de la ciudad empiezan a recibir a muchos chiclaneros y turistas, que aprovechan para hacer las primeras compras. A pesar de que el frío característico de estas fechas todavía no ha hecho acto de presencia, los comercios de Chiclana sienten que la campaña navideña ya ha comenzado. «A nivel nacional arranca con el Black Friday y aquí en Cádiz lo hace con los vales 'Cádiz Vale +'», afirma Ana Belén Mota, presidenta de la plataforma de comerciantes Vive Chiclana.

La campaña impulsada por la Diputación para fomentar el consumo local ayuda también a los pequeños comercios a «hacer frente» al Black Friday, al no poder ofrecer esos descuentos. «Yo llevo dos días con un nivel de ventas como un día bueno de principio de campaña de Navidad. Mis ventas han subido un 50% gracias a los vales«, afirma la presidenta de la plataforma de comerciantes y responsable de la librería Bibliopola, quien espera que la ciudadanía chiclanera se vuelque para estas fiestas con el comercio local. »Yo creo que a lo largo del año hemos demostrado que pueden encontrar aquí todo lo que se necesita«.

No todas las navidades son iguales. La campaña de Navidad del año pasado tuvo menos ventas que años anteriores y arrancó más tarde. «Estábamos todo el mundo preocupados porque veíamos que la gente no arrancaba. Sin embargo, este año, incluso antes de que salieran los vales, ya venía gente preguntando y viendo cosas para regalar», afirma. En Chiclana, más de 100 establecimientos se han adherido a la iniciativa de la Diputación de Cádiz, que cuenta con un presupuesto que asciende a 1,5 millones de euros; sin embargo, muchos otros no lo han hecho por «desconfianza».

«Este tipo de promociones nos la saltamos porque nos enfocamos en un público de cierta edad», explica Ana, responsable de la moda flamenca de la tienda de moda española moda española Azabache junto a su madre María Luisa Millán, quien asegura que la iniciativa le produjo «un poco de desconfianza». Madre e hija decidieron «sacrificar una parte del margen de beneficios» para por sumarse al Black Friday. «Nosotros no tenemos el volumen que tiene una gran superficie, ni cambiamos mercancía por una de menor calidad. Pero sí que es verdad que esta campaña nos da un empujoncito», afirma la propietaria de Azabache, que ha celebrado este 2024 su 30 aniversario, gracias a su capacidad de reinventarse y a diferenciarse de las grandes marcas por la calidad de sus prendas de fabricación española.

Aparte del Black Friday y 'Cádiz Vale +' la plataforma de comerciantes Vive Chiclana ha impulsado su propia campaña de Navidad para fomentar el comercio local. «La iniciativa se llama 'Valor de lo local' y se trata de una tarjeta de fidelización donde por cada compra en un comercio adscrito se pondrá un sello. Y al cuarto daremos un regalo, que será una libreta o una taza«, explica Ana, que ha colaborado con Ana Belén Mota para crear la campaña.

Nueva tienda de polvorones en Chiclana

Desde hace semanas, hubo un comercio que ya había empezado su propia campaña de Navidad. «Abrimos el 14 de octubre. Todo el mundo nos decía que era muy pronto, que octubre no es una fecha para comer polvorones, pero decidimos abrir ponto para darnos a conocer», explica Rocío Ramos, responsable de Sabores de Navidad, una tienda especializada en dulces típicos navideños. Probablemente, ella fue la primera en engalanar su establecimiento para las fiestas; sin embargo, no fue hasta pasado Halloween cuando dejó de escuchar aquello de que «todavía no es Navidad».

«Es verdad que estos productos en las grandes ciudades se comen durante todo el año, no solo en Navidad», defiende. A la nueva tienda, que está situada en una de las calles más transitadas de Chiclana, la calle La Palza, entran dos personas mayores. Cogen cogen una bolsa de plástico y la llenan de polvorones y productos de Medina para endulzar la espera de una Navidad que está ya a la vuelta de la esquina.

