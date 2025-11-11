De cocinero a repartidor de suerte: Manuel Valverde da 350.000 euros en Chiclana con la ONCE

El sorteo de la ONCE ha dejado parte de su fortuna en Chiclana de la Frontera, donde se han repartido 350.000 euros en premios mayores gracias al vendedor Manuel Valverde.

Valverde, que se incorporó a la ONCE el pasado mes de julio, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el barrio de Fuente Amarga. «No me esperaba dar un premio tan grande tan pronto. Es que no me lo creo», reconocía esta mañana emocionado. «El viernes estuve a punto de dar 40.000 euros y por un número no pudo ser, y estaba yo más enfadado que los clientes», contaba entre risas.

Cocinero

Tras once años como cocinero, Valverde tuvo que abandonar su trabajo por problemas de espalda. «No veía sitio donde trabajar y pensé en la ONCE», explica. «Ahora estoy encantado de dar premios, para eso estamos. Es una alegría increíble, mucho dinero para un pueblo como Chiclana», añade con satisfacción.

San Fernando

Además, otros 70.000 euros han llegado también a San Fernando, con dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno. En total, este sorteo —dedicado a las Fiestas Patronales de Benidorm— ha repartido más de 1,6 millones de euros entre las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, incluyendo 385.000 euros en la capital andaluza.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado y múltiples premios adicionales a combinaciones parciales.

Por otro lado, la ONCE celebra hoy su Sorteo Extraordinario del 11/11, que pone en juego un primer premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. También el Eurojackpot, el sorteo europeo que comercializa la ONCE en 19 países, ofrece un bote de 10 millones de euros.

Los cupones de la ONCE forman parte de una lotería social, segura, responsable y solidaria, con controles estrictos que prohíben la venta a menores y el consumo a crédito, siguiendo los estándares de la Asociación Mundial y Europea de Loterías. Actualmente, la organización cuenta con unos 21.000 vendedores y vendedoras en toda España, y los cupones pueden adquirirse también en www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.