Chiclana se prepara para las fiestas de la Patrona

Chiclana se viste de gala con motivo de la festividad de la Virgen de los Remedios, Patrona de Chiclana, el próximo lunes 8 de septiembre. En este sentido, a lo largo de este fin de semana se llevarán a cabo distintas actividades, que darán comienzo mañana viernes con el tradicional concurso de tortillas en el local social de la Peña de Costaleros Nazarena a las 20.30 horas y con la Fiesta de la Vendimia a las 21.00 horas en la Bodega Primitivo Collantes.

El sábado 6, a partir de las 9.30 horas, será el turno del XV Torneo de Fútbol 7 Virgen de los Remedios en las instalaciones de Novo Sancti Petri; mientras que el domingo 7, jornada previa a la Festividad de la Virgen de los Remedios, se celebrará la misa solemne en la Iglesia de San Telmo a las 20.00 horas, que continuará con la imposición de medallas a los nuevos hermanos; mientras que a las 21.45 horas se procederá a la bendición y la tradicional Pisa de la Uva, con la actuación de la cantante Alejandra Rodríguez.

Ya el lunes 8, día de la Patrona de Chiclana, la jornada comenzará a las 7.30 horas con el Rosario de la Aurora por las calles del centro, para continuar con la Santa Misa en la Iglesia de San Telmo. A las 11.00 horas será la Función Principal con la actuación de la Agrupación Coral Nuestra Señora de los Remedios y una hora y media después dará comienzo la ofrenda floral ante el mosaico de la Patrona.

La jornada festiva en Chiclana acabará con la salida procesional a las 20.30 horas, en la que la imagen de la Patrona saldrá desde la iglesia de San Telmo para continuar por la calle Nuestra Señora de los Remedios, La Plaza, Joaquín Santos, Constitución, Plaza de Jesús Nazareno, Larga, Padre Añeto, Corredera Alta, Plaza Patiño, Corredera Baja, Vega, Padre Caro, La Plaza, Nuestra Señora de Los Remedios y recogida otra vez en la iglesia de San Telmo.

