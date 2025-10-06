Chiclana intensifica la lucha contra el Virus del Nilo y pide a dueños de piscinas extremar la limpieza

El Ayuntamiento de Chiclana ha hecho un llamamiento a los propietarios de piscinas y albercas para que realicen un buen mantenimiento de las mismas para evitar la reproducción de mosquitos después de que la Junta de Andalucía declarara la semana pasada a este municipio gaditano como área en alerta por el Virus del Nilo.

El Ayuntamiento ha reclamado a todas aquellas personas que cuentan con piscinas en sus propiedades que lleve a cabo «un mantenimiento activo» de las mismas, limpiando «los huevos y larvas que pueda haber, evitando su reproducción».

También se ha exigido una «cloración adecuada» en aquellas piscinas que no se pueden vaciar y «el uso constante» de depuradoras, evitando la estanqueidad del agua en el interior del vaso, además de que aquellas personas que cuentan con protecciones físicas, que hagan uso de las mismas cubriendo las piscinas y evitando la puesta de huevos por los mosquitos.

En caso de hacerse uso de las piscinas para su disfrute, se ha pedido que se evite encharcamientos alrededor de las mismas.

Piscinas

«En Chiclana existen miles de piscinas, la gran mayoría permanece llena durante todo el año«, ha expuesto el delegado de Salud del Ayuntamiento, Guillermo Sierra, quien ha insistido en solicitar a los propietarios un buen mantenimiento de las mismas, evitando que los mosquitos »puedan poner sus huevos y se conviertan en criaderos de larvas«.

Como ha dicho, «sólo es necesario que lleven a cabo las labores de mantenimiento habituales en verano durante el resto del año«, añadiendo que de esa manera se podrá evitar la reproducción de mosquitos y que el Virus del Nilo «pueda afectar a la población».