Chiclana dedica una glorieta a Jaime Moll Triay, uno de los precursores del Novo Sancti Petri

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado la glorieta dedicada a Jaime Moll Triay, ubicada en Novo Sancti Petri, concretamente en el cruce entre la cañada de los Carabineros y la calle Octavio Augusto. Un acto en el que han estado presentes miembros del Gobierno Municipal y, así como integrantes de la familia Moll, encabezados por su hijo Salvador Moll Lorca. Una vez inaugurada la rotonda, se ha desarrollado un acto posterior en el hotel Valentín Sancti Petri & Centro de Convenciones.

El Gobierno municipal dentro de las actuaciones en los viarios públicos sobre diversas denominaciones y como viene haciendo desde hace tiempo, dedica las glorietas de la ciudad a personas, entidades, familias, oficios, costumbres, etc. y con ello reconoce la historia. Este es el motivo de dedicar esta glorieta a uno de los precursores de Novo Sancti Petri, proyecto que supuso un revulsivo económico para la ciudad en la década de los 90.

José María Román ha expresado que dedicar esta glorieta a Jaime Moll Triay «es un acto de justicia, porque fue el promotor e impulsor de Novo Sancti Petri, invirtiendo en la zona casi 300 millones de euros a finales de los años 80». También ha incidido en que era un proyecto sostenible, que permitió que apareciese una «nueva Chiclana y un nuevo contexto turístico para la provincia de Cádiz».

Por su parte, Salvador Moll ha recordado que en su primera visita a La Barrosa, hace 38 años, encontraron un terreno totalmente virgen y un Ayuntamiento dispuesto a apostar por el futuro. «Cuando mi padre vio la zona y la playa, tuvo claro que había que comprarlo todo. Gracias al espíritu emprendedor de mi padre, fue el gancho para que el resto de cadenas hoteleras invertirán en Chiclana», ha recordado, destacando que «fue un acierto» la creación de los campos de golf de la mano de Severiano Ballesteros. «Cada una de las partes que han tenido que ver en la construcción de Novo Sancti Petri han contribuido a la creación del gran destino en el que se ha convertido», ha finalizado.

Jaime Moll Triay

Jaime Moill Triay fue un hotelero propietario del Grupo Moll, nacido en Menorca en el año 24, isla a la que estaba muy unido por razones familiares principalmente, ya que a muy temprana edad se traslada a Palma de Mallorca. En lo familiar destacar que al inicio de su vida atraviesa ciertas necesidades materiales. Dada las circunstancias señaladas antes sólo puede acceder a los estudios elementales. Queda huérfano de padre a corta edad, lo que le supone ponerse a trabajar para ayudar a su madre, viuda y a sus dos hermanos.

En 1935 se instala en Palma de Mallorca. Creador junto a su familia de la cadena Royaltur. Persona emprendedora y reconocida como uno de los pioneros en el sector turístico-hotelero, adquiere y urbaniza los terrenos junto a su familia para crear el mejor resort de España, el Complejo Turístico del Novo Sancti Petri de nuestra ciudad.

Fue insignia de oro de Sancti Petri otorgada por la Alcaldía-Presidencia en el año 2009, se rinde reconocimiento con esta denominación a Jaime Moll Triay, empresario, fundador, promotor e implusor del Novo Sancti Petri, el mejor resort de España.

