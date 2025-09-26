Chiclana, declarada área en alerta por la detección del virus del Nilo occidental en mosquitos

LA VOZ DE CÁDIZ Chiclana 26/09/2025 a las 20:10h. Compartir Copiar enlace

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado Chiclana de la Frontera como área en alerta tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex capturados en una de las trampas del Programa de Vigilancia y Control Integral de vectores de esta enfermedad.

La medida se mantendrá durante cuatro semanas, hasta el 23 de octubre, salvo que en ese periodo se detecte nuevamente la presencia del virus. La decisión se ha adoptado tras los resultados remitidos por el laboratorio encargado de la identificación de especies de mosquitos y el análisis de la presencia del VNO, evaluando las condiciones ambientales y la proximidad a núcleos de población.

La Junta ha trasladado la información y la decisión al Ayuntamiento de Chiclana y a la Diputación de Cádiz, que deberán intensificar el control y tratamiento de mosquitos en el marco de su Plan Municipal de Vigilancia y Control, tanto en los núcleos de población como en los focos larvarios o refugios de adultos situados en un radio de 1,5 kilómetros.

Durante el tiempo en que el municipio permanezca en alerta se reforzarán las tres vigilancias (entomológica, animal y humana), se activarán acciones de prevención en centros educativos y residencias y se impulsarán campañas de comunicación ciudadana a través de farmacias y enfermería, recordando la necesidad de usar repelentes, vestir con ropa clara y evitar zonas de agua estancada.

Contexto andaluz

Además de Chiclana, la Junta ha decretado el estado de alerta en Baeza (Jaén), que permanecerá activa hasta el 24 de octubre. Previamente ya se encontraban en esta situación la ciudad de Huelva (hasta el 2 de octubre), Pulpí (Almería, hasta el 9 de octubre), Benalup-Casas Viejas (Cádiz, hasta el 5 de octubre) y Guillena (Sevilla, hasta el 13 de octubre).

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente también ha confirmado la presencia del virus en dos aves salvajes muertas en Iznájar (Córdoba) y Hinojos (Huelva), mientras que en Sevilla se ha detectado circulación en trampas situadas en Real de la Jara, La Puebla del Río (Cañada de los Pájaros) y Villamanrique de la Condesa.

En el ámbito humano, se ha notificado un caso probable de fiebre del Nilo occidental en un menor de 10 años de Andújar (Jaén), que sufrió un episodio de meningitis vírica con evolución favorable. Sería el segundo caso humano de la temporada en Andalucía, tras el confirmado en Mojácar (Almería).

Por otro lado, el seguimiento de densidades de mosquitos en las 195 trampas instaladas en la comunidad refleja niveles moderados en Chiclana, Benalup-Casas Viejas, San Roque y Los Barrios, mientras que se registran valores elevados en municipios de Málaga, Jaén y Sevilla.

Recomendaciones a la población

La Junta insiste en medidas preventivas como usar repelentes de mosquitos, cubrir la piel con ropa clara, evitar perfumes intensos y reducir la exposición al amanecer y al atardecer. También recomienda reforzar las medidas domésticas —instalar mosquiteras, usar insecticidas ambientales y evitar acumulaciones de agua en jardines, macetas, juguetes o cubos— y, en el caso de explotaciones ganaderas, renovar con frecuencia los bebederos para impedir la proliferación de larvas.