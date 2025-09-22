Chiclana debate en Pleno sobre el Estado de la Ciudad

La Corporación Municipal de Chiclana ha celebrado esta mañana la sesión extraordinaria del Pleno sobre el Estado de la Ciudad, en la que el alcalde, José María Román, y los portavoces de los distintos grupos municipales han analizado en qué momento se encuentra el municipio a mediados del actual periodo corporativo. En este sentido, el regidor chiclanero ha resaltado que «Chiclana se ha convertido en un modelo de prosperidad y desarrollo, que vive uno de los mejores momentos de su historia».

«Nadie discute que Chiclana se erige hoy como un claro referente de prosperidad y crecimiento sostenido en la Bahía de Cádiz, consolidando su posición como una de las ciudades más dinámicas de la provincia», ha comentado el alcalde, quien ha destacado que, «a lo largo de los últimos años, hemos logrado una transformación integral, impulsada por un notable dinamismo demográfico, una gestión económica sólida y una apuesta decidida por la sostenibilidad y la transparencia. Así, lejos de la tendencia negativa de otras localidades de la región, Chiclana se distingue por atraer a nuevos residentes y visitantes».

En este sentido, el regidor chiclanero ha resaltado que «esta evolución no es casual, sino el resultado de una visión estratégica que se materializa en datos contundentes y contrastados. Desde una política de vivienda social proactiva que la sitúa entre las primeras de España, hasta un mercado laboral que registra el menor número de personas desempleadas desde 2008». «De esta forma, en este periodo corporativo se ha registrado una reducción del desempleo en 2.000 personas, mientras el sector turístico no solo se consolida, sino que se expande, generando más empleo y atrayendo a más visitantes cada año. Todo ello con un compromiso con el medio ambiente y la eficiencia energética, que la posiciona como una ciudad saludable y pionera, mientras que su salto en transparencia y gobernanza le ha valido el reconocimiento a nivel nacional», ha enumerado.

«Chiclana no solo vive un presente prometedor, sino que construye un futuro más resiliente, inclusivo y sostenible. Además, a diferencia del resto de Andalucía y de Cádiz, el crecimiento vegetativo es positivo», ha explicado José María Román, quien ha añadido que «Chiclana se encuentra en una fase de crecimiento sostenido y dinámico, confirmando su papel como motor demográfico y económico de la Bahía».

Por otro lado, el alcalde de Chiclana ha explicado las acciones del Gobierno municipal en distintas temáticas, entre ellas, Vivienda, en la que el municipio se sitúa en el puesto número 12 de 25, con un total de 1.162 viviendas sociales y la quinta en relación al número de habitantes. «Desde 2023, el Ayuntamiento de Chiclana ha intensificado su estrategia de vivienda pública, que contempla una inversión global de 51,4 millones de euros. Así, ya se han entregado 55 viviendas de alquiler, mientras que otras 47 viviendas de alquiler y 18 en régimen de venta se encuentran actualmente en construcción. Asimismo, se está ejecutado la primera fase del proyecto de regeneración de la barriada de El Pilar, con 26 viviendas, y se han adquirido dos parcelas en la calle Bailén para promover otras 19», ha enumerado el alcalde, quien ha añadido que, «paralelamente, el programa Ciconia está movilizando hasta 150 viviendas privadas para destinarlas a alquiler social. En conjunto, estas actuaciones suman más de 300 viviendas, a las que podremos sumar otras 2.000 en suelo municipal con el POU».

Crecimiento económico

Por otro lado, el alcalde ha destacado que «el crecimiento económico y de empleo es más que patente, lográndose actualmente que haya 26.892 personas ocupadas, de las que 5.288 son autónomas, reduciéndose en un 7,7 por ciento el número de parados entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025. Este último supone el dato más bajo desde 2008, aunque con 15.000 habitantes más». «Así pues, Chiclana vive un momento de consolidación económica, con más personas trabajando, menos paro y un tejido empresarial más sólido», ha destacado.

«Y gran parte de este resultado se debe al turismo, con un incremento del número de turistas en más de 9.000 en este último mes de julio respecto al mismo mes de 2024. Unos alojamientos que sostienen a 3.589 personas empleadas, es decir, 189 puestos de trabajo más que el año anterior», ha indicado José María Román, quien ha añadido que «también estamos mejorando medioambientalmente y continuará con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que permitirá reducir la contaminación atmosférica y fomentar una movilidad más sostenible en el centro urbano». «Además, en materia de eficiencia energética, seguimos trabajando para reducir en un 39,5 por ciento el consumo final de energía para 2030 y alcanzar que el 42 por ciento del consumo restante sea de origen renovable.

Transparencia y gobernanza

Por otro lado, el alcalde ha indicado que, «en los últimos años, Chiclana ha dado un salto cualitativo en materia de transparencia y gobierno abierto». «Así, gracias al proyecto Chiclana 360, la ciudadanía dispone hoy de portales de transparencia y participación pioneros, canales de comunicación directa como Holawap y la APP Mejora Chiclana, que en 2024 fueron utilizados por más de 8.000 personas y generaron más de 112.000 consultas», ha explicado Román, quien ha añadido que «este esfuerzo ha llevado consigo que Chiclana sea ya el ayuntamiento más transparente de Cádiz, el cuarto de Andalucía y el decimoctavo de España».

Finalmente, José María Román ha enumerado los proyectos que se están llevando a cabo en torno a la Agenda 2030, entre ellos, el Plan de Actuación Integrado (PAI), que se encuentra pendiente de su resolución, el Plan Municipal contra el Cambio Climático (PMCC) y diferentes programas europeos como el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que se financian a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) – NextGeneration EU. «Estamos hablando de una inversión total superior a los 20 millones, a los que hay que sumar los 12,5 de la EDUSI», ha expresado el alcalde, quien ha añadido que «nuestra Agenda Urbana presenta un 60 por ciento de ejecución global, reflejo del compromiso y la eficacia en la gestión municipal, situando a Chiclana como referente en planificación estratégica y captación de fondos europeos».

