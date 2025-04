Chiclana celebra el Pleno de abril con repaso a las actuaciones durante el apagón

La Corporación Municipal de Chiclana ha celebrado esta mañana el Pleno Ordinario del mes de abril, que se ha iniciado con la intervención del alcalde para explicar el desarrollo de la complicada jornada del martes como consecuencia del apagón eléctrico y de comunicaciones en todo el país. En este sentido, José María Román ha agradecido la labor realizada desde la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, servicios municipales, entre ellos, el de Aguas, y empresas, «que trabajaron intensamente para que la normalidad fuese la tónica general en Chiclana».

«Y, por supuesto, agradecer el comportamiento de la ciudadanía, que ha actuado con total responsabilidad en un momento tan complejo como el que vivimos durante toda la tarde de ayer», ha comentado el regidor chiclanero, quien ha añadido que «tanto a los que estuvieron trabajando para garantizar los servicios como a las personas que se quedaron en sus casas pacientemente agradecer su colaboración en todo momento». «No obstante, de cara a que pueda volver a suceder algo similar, esta misma mañana me he dirigido al Grupo de Emergencias para que podamos llevar a cabo las acciones y adquisiciones necesarias para afrontar situaciones como la de ayer, en las que no teníamos comunicación», ha indicado.

Por otro lado, en cuanto al orden del día del Pleno Ordinario, destacar la aprobación por unanimidad de la propuesta de juez instructor de concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad al CEIP Serafina Andrades con motivo de su 50 aniversario. En este sentido, el juez instructor, el edil Óscar López, ha agradecido al Pleno de la Corporación «la oportunidad de participar en el expediente de la Medalla de Plata» y ha destacado que «es incalculable la labor que ha desempeñado en materia educativa el colegio Serafina Andrades en estos 50 años, sobre todo, en la entonces nueva barriada de Fuente Amarga de la época de los 70».

«No podemos olvidar la dedicación que Serafina Andrades, Fina como se le conocía, llevó a cabo en la educación de los más pequeños», ha expresado López, quien ha indicado que «el colegio es comunidad de aprendizaje, en la que participan no solo profesores, sino también familiares y vecinos de la zona. Además, logró el galardón MiCole 2025 por su labor con los más pequeños». «Méritos más que suficientes para que se le pueda otorgar la Medalla de Plata de la Ciudad».

Asimismo, se ha aprobado con el voto unánime de toda la Corporación, el expediente relativo a la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Chiclana a la sección de Ciudad de Congresos-Spain Convention Bureau, integrada en la Federación Española de Municipios y Provincias. En este sentido, la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, ha destacado que «sabemos que Chiclana ha sido, es y debe seguir siendo un referente en el sector turístico. Por ello, damos un paso más, diversificando nuestra oferta, desestacionalizando el turismo y posicionándonos como un destino competitivo también en el segmento MIC, es decir, turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos».

«Formar parte de esta red permitirá a Chiclana aumentar la visibilidad nacional e internacional como destino ideal para congresos, convenciones, presentaciones de producto, ferias profesionales y viajes de incentivo; fomentar la desestacionalización del turismo, atrayendo visitantes durante todo el año; atraer inversión privada y generar nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas locales; fortalecer la marca Chiclana como una ciudad moderna, abierta, con infraestructuras preparadas y con una oferta cultural, natural y gastronómica de primer nivel; así como acceder a redes de colaboración, formación e innovación en el ámbito turístico y empresarial que nos permitirán seguir mejorando», ha incidido Pérez, quien ha añadido que «también es un compromiso de Chiclana con el desarrollo económico sostenible, con el empleo de calidad y con un modelo turístico más equilibrado y resiliente».

Finalmente, indicar que se ha aprobado, con el voto favorable del Gobierno y la abstención de la oposición, la propuesta sobre el incumplimiento del contrato para la designación de servicios de telefonía fija y móvil y acceso a internet para el Ayuntamiento. Y, por otro lado, ha salido adelante, con el voto a favor de toda la Corporación menos Vox, que se ha abstenido, la propuesta del Grupo Municipal del PSOE-A sobre la política arancelaria de Estados Unidos y su impacto en la economía española. En este sentido, recordar que propuesta planteaba el respaldo a las acciones del Gobierno de España y de la Unión Europea para recuperar el diálogo y evitar una guerra comercial que perjudique a ambas partes, así como instar al Gobierno de España a que siga dialogando con las comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos y agentes sociales para lograr la mejor solución posible a esta situación.

