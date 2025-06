Chiclana aúna fuerzas para desestacionalizar el turismo: «Todo se traducirá en empleo y bienestar»

El verano ya está aquí. Todos los sectores turísticos ultiman los preparativos para dar servicio en los meses más importantes del año. En julio del año pasado, Chiclana rozó los 238.000 habitantes, casi el triple de su población. «Las previsiones son muy positivas porque la antesala, que es la Semana Santa, ha ido muy bien, y luego un buen año suele ir acompañado también de un mejor año, sobre todo, porque el nombre Chiclana está cogiendo cada vez más prestigio», afirma el alcalde de la localidad, José María Román, en un coloquio organizado por LA VOZ DE CÁDIZ, donde se ha abordado el tema del turismo desde diferentes sectores. El verano funciona a la perfección y Chiclana es, desde hace años, un destino puntero a nivel nacional e internacional; por eso, el objetivo ahora es «alargar la temporada».

«Hay que hacer que llegue el mensaje de que Chiclana no es solo en verano, sino que lo es los 365 días del año», manifiesta Manuela Pérez. Para lograrlo, el Ayuntamiento de Chiclana ha impulsado iniciativas que han favorecido la desestacionalización del turismo. «Todo se va a traducir en empleo y en bienestar». En esta misma línea, gracias al acuerdo alcanzado entre el aparthotel Las Dunas y el Imserso, el establecimiento hotelero —que adelantó su apertura varias semanas— gestionó 62.000 estancias en plena temporada baja, un hecho que ha repercutido directamente en el empleo. «Económicamente no es una rentabilidad grande, pero sí es importante, es decir, se pierde menos que teniéndolo cerrado. Aparte, damos trabajo a 90 familias, estabilizamos lo que es el mundo laboral nuestro, que es importantísimo«, reconoce Javier Ruiz, director del aparthotel Las Dunas, presente también en el coloquio junto a Francis Mayo y Tomás Mayo, chef y gerente del restaurante Popeye, respectivamente, y Marta Garat, gerente de Novojet, una empresa dedicada a las actividades náuticas.

La idea es ahondar todavía más en el nicho de los viajes del Imserso. «Estamos trabajando en un contrato para crear unos incentivos para aquellos hoteles que trabajan con el Imserso, una pequeña aportación económica por cada una de las pernoctaciones», avanza Manuela Pérez, quien desea replicar «lo que ha hecho Javier, que ha mantenido a 92 personas, en el resto de hoteles». «Sería muy bueno para aquellas personas que tienen contratos de fijos discontinuo pasaran a tener un contrato de mayor tiempo».

Chiclana no se quiere quedar anclada en la playa como su producto estrella, sino que quiere acompañarlo de una oferta cultural, gastronómica y de ocio que esté a su altura para completar un paquete extraordinario. «Cuando viene el visitante no solamente viene buscando ir a la playa, sino un espacio cultural, una actividad náutica, alojarse en un buen hotel y sobre todo comer bien, lo que buscamos es la felicidad de aquellas personas que nos visitan y por eso somos un destino de excelencia, porque trabajamos mucho en esa felicidad», afirma la delegada de Turismo Sostenible. Y para lograr esa excelencia es importantísimo que la administración vaya de la mano con el tejido empresarial de la zona. «Si se quiere ir solo no se llega a ningún sitio. Esta mesa y muchas otras personas que no están en esta mesa, lógicamente, son los que hacen el destino», confiesa el alcalde.

En este sentido, Marta Garat sostuvo que «no sirve de nada tener unos hoteles maravillosos si el resto de las actividades no tienen ese mismo nivel». «El cliente muchas veces decide dónde va por lo que puede hacer», explica la gerente de Novojet, que cuenta con una experiencia de 25 años en el sector de las actividades náuticas.

Mucho más que sol y playa

Fomentar lo nuestro es una de las vías que pretende explotar Chiclana. «Hoy día cuando una persona visita un espacio nuevo no se compra un souvenir, sino que viene a probar el producto y a llevarse algo típico de aquí», reconoce Manuela Pérez, quien pone en valor iniciativas como la Feria del Atún, la de la Tapa o la del Chicharrón, que «generan un gran impacto en la economía local» y suponen una oportunidad para que la restauración dé a conocer sus platos. En la zona de La Barrosa, el número de restaurantes ha crecido exponencialmente en los últimos años. «Ha crecido tela. Me acuerdo cuando era un chaval que éramos cuatro aquí en la playa y ahora pueden haber 200 o 300 restaurantes. Y eso es positivo porque la gente viene y le incita a probar varias cosas», explica Francis Mayo, quien reconoce que tienen reservas con un año de antelación.

Los eventos deportivos también son una herramienta potencial para desestacionalizar el turismo, sobre todo, las competiciones náuticas internacionales. La última, la Sancti Petri SUP Race 2025, que se celebró del 9 al 11 de mayo. «Son eventos que además no solamente viene un participante, sino que viene con acompañantes y más si vienen desde fuera, que van a pasar aquí días. Por ejemplo, en la Sancti Petri SUP Race, que fue un fin de semana, tuvimos participantes de Japón, de Nueva Zelanda, de Canadá... Y estos deportistas llegaron el martes antes y se quedaron hasta el martes después», expresa Marta Garat, responsable de Novojet, quien informa que «casi todas las reservas para las actividades náuticas se realizan por impulsos». En su caso, no puede hacer una estimación de cómo irá el verano, ya que dependen directamente de las condiciones meteorológicas. «Un verano de levante es muy malo para nosotros».

El turismo de congresos también pide abrirse paso. «Hemos solicitado la adhesión al Spain Convention Bureau, que es una red de municipios que se dedican a promocionar el turismo de congresos y de eventos; es un impulso importante. En España, tan solo hay 63 municipios adheridos a esta red y Chiclana va a ser uno de ellos», avanza Manuela Pérez. El turismo de congresos contribuye directamente a la desestacionalización porque «son personas que visitan los municipios y hacen actividades en el destino fuera de la temporada alta». Además, el gasto medio de estos visitantes es superior al que realiza el turista. «Es muy importante para romper esa estacionalidad, porque la mayoría de personas o congresos de este tipo se llevan a cabo en octubre, noviembre y diciembre», concluye Manuela Pérez.

