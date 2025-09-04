Chiclana acoge la quinta edición de Cloud&Tips, un encuentro para emprendedores

Esta miércoles se ha llevado a cabo en Chiclana la presentación de la V edición de Cloud&Tips, consolidada ya como cita fundamental para emprendedores, instituciones y empresas innovadoras del sur peninsular.

El acto ha contado con la intervención de Sandra Romero, CEO de Cloud Estudio, acompañada por la concejala delegada de Fomento Económico del Ayuntamiento de Chiclana, Manuela Pérez Iceta, así como de los organismos y empresas patrocinadoras y colaboradoras.

La quinta edición se celebrará el próximo 3 de octubre en el Hotel Hipotels Barrosa Park, bajo el lema 'The Legacy Edition', con un ambicioso programa que incluye ponencias, mesas redondas, dinámicas de innovación y la gala de entrega de los Premios Cloud&Tips a la Innovación y el Emprendimiento, en cinco categorías distintivas.

Entre los ponentes ya confirmados, se encuentra Marta Garat, CEO de Novojet; el presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, José Andrés Santos; David Romero, CEO de Buceo España; Arí Casals, experta en coaching y liderazgo; Alba Lez, comunicadora visual; Álex Manejo, CEO de Clínica Antolex; y Rocío González, CEO de Aural Cepedal.

Sandra Romero, CEO de Cloud Estudio, ha resaltado: «Cloud&Tips nació como un espacio para compartir experiencias y aprendizajes durante el camino emprendedor. En esta quinta edición queremos dar un paso más, celebrando a quienes han sabido construir un legado y fortaleciendo la colaboración entre empresas e instituciones.»

«Esperamos reunir a más de 200 personas el próximo 3 de octubre en Chiclana, para seguir construyendo juntos un encuentro que refuerce la innovación, el talento y las conexiones reales en Andalucía.»

La organización reitera el respaldo institucional, reflejado en un nuevo bloque dentro del programa dedicado al papel de las administraciones públicas en la consolidación de proyectos emprendedores.

La concejala de Fomento Económico del Ayuntamiento de Chiclana, Manuela Pérez, ha destacado durante la presentación «el empuje empresarial y emprendedor de nuestra ciudad y la diversidad de la composición de nuestro tejido productivo». La representante municipal ha puesto como ejemplo «a los más de cinco mil autónomos que tienen su sede en Chiclana que cada día se esfuerzan en sacar adelante sus iniciativas empresariales y generar riqueza y empleo».

Cloud&Tips es una iniciativa de la agencia gaditana Cloud Estudio, especializada en comunicación, estrategia digital y eventos. Desde su origen en 2022, se ha consolidado como espacio para impulsar el talento local, fomentar el emprendimiento y conectar ideas con oportunidades reales.

