Chiara Oliver: «Componer es como escribir en mi diario, una forma de contar lo que vivo»

La menorquina Chiara Oliver el domingo 13 de julio en Concert Music Festival de Chiclana, dentro de su primera gira en solitario: La libreta rosa tour. Es joven —acaba de cumplir 21—, pero tiene muy claro el tipo de artista que quiere ser: auténtica, cercana y capaz de emocionar desde la verdad. Su música, como ella misma cuenta, habla de lo real: «Hablo de cosas que me pasan, pero también de lo que viven otras personas. De ahí nacen muchas canciones».

Oliver se dio a conocer para el gran público en 2023 gracias a su paso por Operación Triunfo, aunque ya antes había rozado la fama en programas como Got Talent o La Voz. Desde entonces, ha seguido un camino firme, con el lanzamiento de su primer EP La libreta rosa, y su continuación, La última página. Juntos, ambos trabajos componen lo que Chiara define como «un proyecto completo». Y no es casual: «La libreta rosa es la que llevaba siempre conmigo en la academia. Ahí apuntaba mis emociones, lo que vivía. Es mi diario. Me gusta pensar que en diez años volveré a leerla como una máquina del tiempo», explica.

Concierto en Chiclana

Chiara confiesa que tiene muchas ganas de vivir ese momento en Chiclana. «Va a ser una bomba, un concierto de verano, divertido, con mucho calorcito, de esos que no se olvidan», asegura emocionada. «Cada concierto es distinto. Esta gira me está enseñando mucho. Aprendo cada semana y eso es maravilloso», dice con entusiasmo.

El 13 de julio sonarán en directo temas como 'Bucle' —una de las canciones «más animadas y divertidas» del repertorio—, o '3 de febrero'. También escucharemos su reciente colaboración con Pablo López, 'Tulipanes', un hito en su joven carrera: «Fue un privilegio verle trabajar. La experiencia de compartir estudio con él fue increíble».

Más allá de los focos, Oliver dice llevar una vida bastante normal en Madrid donde aprovecha para descansar con la familia o escribir tranquila. «Cada día es diferente», dice. Sobre las redes sociales, reconoce que a veces se agobia, pero intenta llevarlo con naturalidad: «Hay épocas en las que subo mucho y otras en las que me desconecto. Así soy yo también en la vida real».

Su música es reflejo de esa autenticidad. «Divertida, real, ligera aunque hable de cosas serias. Así la veo yo», explica. Y su compromiso con la naturalidad también se traslada a cómo vive y comparte su identidad personal. «Hablo de mi vida con total naturalidad. No tengo que hacer un tema de algo que para mí es simplemente parte de quién soy».

Y aunque aún no ha estado en Chiclana, sí visitó Cádiz durante la gira de Gracias al Triunfo. Esta vez espera poder disfrutar de la playa, aunque sea un ratito. Lo que tiene claro es que el concierto del sábado será especial. «Tengo mucha ilusión. Lo que más deseo es conectar con el público. Que la gente se sienta identificada, que se emocione. Ese es mi mayor sueño», concluye.