El cementerio de mascotas de Chiclana estará listo en diciembre

El próximo mes de diciembre, Chiclana tendrá un cementerio de mascotas dentro de las instalaciones del Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz. El alcalde de Chiclana, José María Román, la delegada de Cementerios y presidenta de CEMABASA, Isabel Butrón y el delegado de Bienestar Animal, Guillermo Sierra, han visitado las obras junto al vicepresidente de CEMABASA, José Manuel Cossi, y del gerente José Luis Ferrer.

Ya han terminado los trabajos de cerramiento perimetral y acceso y movimiento de tierras. Además están prácticamente terminadas las actuaciones de canalización de aguas pluviales, riego y agua potable, además de instalarse la caseta de madera para servicios. Las obras, con una inversión de 436.000 euros está previsto que concluyan en diciembre.

Al mismo tiempo, se está trabajando en la ejecución de las oficinas y queda pendiente de instalar el crematorio específico para mascotas y la adecuación de la nave de dicho horno.

Una propuesta muy demandada

«Se trata de una propuesta que llevamos trabajando desde hace un tiempo y que supondrá un nuevo servicio a una sociedad, que demanda este tipo de instalaciones», ha expresado el alcalde, quien ha añadido que «estamos convencidos de que las personas pueden tener la satisfacción de darle el descanso que se merece a sus mascotas».

«Agradecer a CEMABASA el gran trabajo que ha llevado a cabo en esta parte del Cementerio Mancomunado, cuyo acceso no coincide con la entrada principal, sino que se ubica en el punto más próximo a Medina Sidonia», ha expresado José María Román, quien ha recordado «los reconocimientos logrado por CEMABASA a nivel nacional, gracias a su labor con suma profesionalidad». «Así, antes de finalice el presente año, estarán terminadas las obras del nuevo Cementerio de Mascotas», ha indicado.

Por su parte, José Manuel Cossi ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana y a CEMABASA el trabajo que se ha llevado a cabo y ha indicado que, «pese a la complejidad a la hora de gestionar todos los trámites ambientales necesario para esta actuación, el Cementerio de Mascotas será una realidad muy pronto». «Es un proyecto bastante innovador, que complementa las actividades del Cementerio y que da respuesta a las necesidades de la ciudadanía, que nos están demandando este tipo de servicios», ha manifestado.