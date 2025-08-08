Antonio Orozco trae su emoción a la costa gaditana en Concert Music Festival

Antonio Orozco vuelve este sábado, 9 de agosto, a los escenarios gaditanos con una cita muy esperada: su concierto en Concert Music Festival, en Chiclana de la Frontera. El artista catalán, uno de los más carismáticos y cercanos del panorama nacional, traerá al escenario chiclanero su inconfundible mezcla de emoción, energía y grandes canciones que han marcado a varias generaciones.

Con más de dos millones de discos vendidos, una decena de álbumes publicados y múltiples Discos de Oro y Platino, Antonio Orozco se ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles de la música española. Temas como 'Devuélveme la vida', 'Estoy hecho de pedacitos de ti', 'Mi héroe' o 'Entre sobras y sobras me faltas' se han convertido en himnos personales para miles de seguidores.

Su directo es una de sus grandes fortalezas: potente, vibrante y muy cercano al público. En cada concierto, Orozco despliega una puesta en escena cuidada, pero sobre todo, conecta con los asistentes desde la emoción, el humor y la autenticidad.

El concierto de Chiclana promete ser una velada inolvidable dentro de la programación de este verano en Concert Music Festival, uno de los ciclos musicales más destacados del país, que combina grandes nombres del panorama nacional e internacional con una ubicación única junto a la costa gaditana.