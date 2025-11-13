Amantes de los gatos pero con papeles: Chiclana crea un carnet oficial para quienes alimentan a las colonias felinas callejeras

El Ayuntamiento de Chiclana llevará a cabo, por primera vez, un curso de formación en gestión de colonias felinas, a través del cual las personas asistentes paran poder obtener el carnet oficial de alimentador de colonias. Una iniciativa que se desarrollará de forma gratuita el próximo 21 de noviembre, a partir de las 17.30 horas, en el centro de iniciativas juveniles Box. Así lo ha anunciado el delegado municipal de Bienestar Animal, Guillermo Sierra, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a representantes de las protectoras Huellas Callejeras, Kamel Hatim y Julia Torres, y de la Asociación Bienestar Chiclana, José Luis de Arribas.

De esta forma, en consonancia con la Ley de Bienestar Animal y con la Directriz Técnica de la Dirección General de derechos de los animales sobre gestión de poblaciones felinas, se lleva a cabo este curso de formación, que estará impartido por representantes de Fdcats, entidad sin ánimo de lucro que coordina una Red de Personas expertas comprometidas con el Bienestar Felino, especialmente de los gatos comunitarios.

«Este curso atiende, por un lado, al cumplimiento de la Legislación vigente y, por otro, a la amplia demanda ciudadana en temas de formación», ha expresado Guillermo Sierra, quien ha aclarado que «la gran mayoría de las personas encargadas de alimentar a las colonias felinas tiene una gran experiencia, pero con este curso queremos que estas personas se formen de mano de personal especializado. Además, aquellas personas sin experiencia podrán aprender cómo gestionar las colonias felinas».

Asimismo, el delegado de Bienestar Animal ha indicado que «no es necesario inscripción previa para realizar el curso, simplemente acudir a la hora indicada. No obstante, al terminar el curso se repartirá un formulario de registro para aquellas personas asistentes que quieran obtener una acreditación de asistencia, así como para obtener el carnet oficial de alimentador de colonias felinas en Chiclana». «Aclarar que es necesario presentar la solicitud por medio de una protectora y acreditar la participación en este curso de formación», ha explicado Guillermo Sierra, quien ha agradecido a las protectoras de animales de Chiclana «el trabajo que viene haciendo para el mejor bienestar de los animales. Confiar en que este curso redunde en una mayor convivencia entre las colonias felinas y el vecindario».

Por su parte, José Luis de Arribas ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana la puesta en marcha de este curso, «que veníamos demandando desde las entidades animalistas. Creemos que es muy importante para las muchísimas alimentadoras que hay en Chiclana, que deberían de acudir al curso».

Finalmente, Kamel Hatim ha animado a las personas voluntarias en alimentación de colonias felinas para que participen en este curso de formación, «porque será en beneficio de los animales».