Cádiz busca el pregonero infantil de Carnaval: plazos y requisitos

Cádiz ya busca su pregonero infantil para el Carnaval 2026. Este martes ha quedado abierto el plazo de inscripción y estará abierto hasta el próximo 5 de diciembre de 2025. Pueden presentarse todos los jóvenes de entre 11 y 14 años de edad.

Elección

El jurado será quien elija a esta importante figura del Carnaval. Estará presidido por el alcalde de la ciudad o el concejal en quien delegue. Además, tendrá cuatro integrantes (un representante del mundo de las letras, otro de las artes escénicas, otro del mundo del Carnaval, así como un miembro de la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval), además de la persona que actuará como secretaria.

Todos los candidatos tendrán que realizar una entrevista en la cual, además, leerán el pregón que han presentado al concurso. Además del honor de ser el pregonero infantil, el ganador recibirá un premio de 1.000 euros.

Presentar la solicitud

Las bases del concurso se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Cádiz y la solicitud de participación podrá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Cádiz, en la oficina de la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval o bien a través de la sede electrónica, en el siguiente enlace https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

Si se opta por la forma de presentación en sede electrónica, será necesario que la representación del/la menor disponga de certificado de firma digital. En el supuesto de que la solicitud de participación fuera presentada por una entidad, deberá presentar la solicitud obligatoriamente en sede electrónica y disponer de certificado de firma digital como representante de la entidad.

La solicitud debe ir acompañada de una fotocopia del DNI o Libro de Familia del participante, una fotografía tamaño carné, el texto del pregón con el que opta al concurso y el DNI del padre, madre o tutor legal.