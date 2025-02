Carmen Bustamante, ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: «La pintura es mi vida, es un viaje continuo hacia la luz»

La pintora gaditana Carmen Bustamante ha recibido una de las distinciones más prestigiosas del arte español al ser elegida por unanimidad para ingresar como académica en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una de las instituciones artísticas más relevantes del país.

Este logro pone de manifiesto la importancia de su nombre en el panorama del arte contemporáneo y refuerza su posición como una de las grandes artistas de la pintura española. Para la gaditana, este nombramiento supone un reconocimiento a años de esfuerzo y dedicación, una trayectoria llena de pasión y trabajo solitario. «Me da mucha alegría porque es un reconocimiento a toda mi trayectoria, a muchos años de trabajo«, afirma, destacando que, aunque el arte es un camino solitario, la recompensa llega con gestos como este que la impulsan a continuar.

Nacida en Godella (Valencia), aunque con raíces gaditanas, Carmen lleva en la ciudad de Cádiz toda su vida, un lugar que, según explica, ha influido profundamente en su obra. «El mar y las marismas siempre han estado presentes en mi pintura«, explica. Su pintura invita a la contemplación.

La pintura de Bustamante destaca por la serenidad de sus paisajes y el estudio minucioso de la luz. «Me gusta mucho dar protagonismo al espacio en mi pintura y los horizontes suelen ser muy altos o desaparecen. Lo que me interesa es la luz que le pongo a los cuadros», asegura. La artista menciona cómo, a lo largo de su carrera, ha conseguido encontrar una voz propia, sin buscar la vanguardia, sino centrada en una constante exploración de su entorno más cercano. «Mi mundo es el mar, las olas, los atardeceres… ese es mi mundo. Y lo disfruto mucho», expresa con una claridad que revela la conexión profunda con su obra.

Muestra 'El mar deshabitado' en la Fundación Cajasol A.Vázquez

La familia

Uno de los momentos más significativos de su vida fue cuando comenzó a dibujar de niña, una pasión que heredó de su madre, quien también fue una gran aficionada al arte. «Mi madre me traspasó su afición y me llevó a mis primeras exposiciones. Es algo que me ha acompañado toda la vida», rememora con cariño.

Aunque el camino de Bustamante no estuvo exento de dificultades, recuerda con especial afecto la época en la que concilió su faceta de madre con la de artista, algo que, según ella, no fue fácil en un principio. «Recuerdo mucho que cuando mis hijos eran pequeños pintaba con ellos prácticamente agarrados a mis piernas. Esa etapa fue difícil pero muy gratificante«, dice con nostalgia.

Carmen reconoce que las experiencias vividas le han aportado madurez pero asegura su pasión por el arte sigue intacta: «Es una llama que sigue brillando como el primer día. Aunque te hagas mayor, no cambia nada. Pintas con mucha más libertad».

La gaditana insiste en que la pintura no solo es una profesión sino «una forma de vida» que le da mucha más satisfacción a medida que avanza en su carrera. Bustamante ha expuesto en lugares tan dispares, Catania y Sicilia (Italia) Estrasburgo o Miami. Benot y Haurie son sus galerías de cabecera en Cádiz y Sevilla.

Carmen también tiene claro un consejo fundamental para los jóvenes artistas que inician su camino: «La pintura es una carrera de fondo. Es un trabajo que requiere mucha paciencia, tesón y aguante. Hoy en día, la gente quiere que todo salga rápido, pero el arte necesita tiempo«, asegura con firmeza, reconociendo que el esfuerzo y la perseverancia son clave en este mundo.

El nombramiento de Carmen Bustamante como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando no solo es un homenaje a su carrera, sino también una reafirmación de la importancia de la constancia y la dedicación en el mundo del arte. «Es un reconocimiento que me anima a seguir, a continuar mi camino, y a seguir disfrutando de lo que hago«, concluye con una sonrisa.

Real Academia de San Fernando

Fundada en 1752, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tiene más de dos siglos de historia y se ha consolidado como una de las instituciones más influyentes de España en el ámbito artístico.

La Academia ha acogido a los artistas más destacados del país, siendo un referente tanto para el arte clásico como para el arte contemporáneo. Formar parte de esta prestigiosa institución es un reconocimiento a la trayectoria y al impacto que un artista ha tenido en la cultura española, un honor que ha recaído en Carmen Bustamante, quien ha sido elegida para representar a la provincia de Cádiz.