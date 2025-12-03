WhatsApp, Telegram y dinero fácil: así es la estafa de los 'likes' que deja decenas de afectados en Algeciras

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a dos jóvenes de 20 y 22 años por su presunta implicación en la conocida como «estafa de los likes», un fraude que ha dejado numerosas víctimas en la ciudad y que se basa en falsas ofertas de dinero fácil a cambio de realizar tareas sencillas en redes sociales.

Según ha informado la Policía, ambos arrestados, residentes en Algeciras, habían llegado incluso a presentar denuncias falsas haciéndose pasar por víctimas, con la intención de eludir posibles responsabilidades judiciales. Sin embargo, la investigación del Grupo de Investigación Tecnológica reveló que en realidad formaban parte de un eslabón intermedio dentro de la red criminal.

Víctimas de Telegram y WhatsApp

Su papel era clave: los jóvenes abrían y gestionaban cuentas bancarias utilizadas para mover el dinero que enviaban las víctimas convencidas de que participaban en una actividad legítima. Se trata de un fraude de estructura piramidal que opera principalmente a través de Telegram y WhatsApp.

El engaño comienza con mensajes aleatorios que ofrecen «trabajos» sencillos y bien pagados, como dar me gusta a publicaciones en YouTube, Facebook o TikTok. Para generar confianza, los estafadores asignan tareas básicas y realizan pequeños pagos iniciales, lo que hace creer a la víctima que el sistema es real.

Una vez captada, la persona es invitada a supuestos grupos VIP donde se prometen beneficios más altos. Para acceder, se exige una inversión económica, presentada como «recarga» o «paquete de tareas». Además, el sistema incorpora elementos piramidales al ofrecer recompensas por reclutar a nuevos participantes, que en muchos casos son familiares o amigos.

Los estafadores prometían pagos por dar 'me gusta'

El fraude se consuma cuando los estafadores acumulan cantidades significativas o cuando las víctimas intentan retirar su dinero. En ese momento, los responsables bloquean todo contacto y desaparecen con las inversiones realizadas.

La Policía Nacional de Algeciras ha detectado un aumento notable de denuncias relacionadas con esta modalidad delictiva. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.