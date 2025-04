Vacas en la preciosa playa de Bolonia: paseando por la arena y pastando

«¿Comenzamos otra semana con ganas? ¡Ya sé que soy un pesado! ¡Siempre pensando en las vacas! Pero no en las de verano, sino en las que tienen cuernos. ¡Como os hablo! Si es que me acerco a la playa y allí las tengo al lado. ¡Ahí están! ¡Qué bastinazo! Y es que ellas me relajan. ¡No es guasa! Verlas pasear con esa gracia marinera es una gran monada. ¡Como que muchos ya están pensando en apuntarse al gimnasio! Yo en hacerme miembro del rebaño«.

La página de Facebook 'Turismo de la provincia de Cádiz' ha compartido en redes sociales un vídeo publicado en Instagram por 'kleinplanet311' que alegra el inicio de la semana y del mes de abril.

Es un clásico, pero no se ve todos los días. Y cuando aparecen, es todo un regalo para los ojos: las vacas retintas campando a sus anchas por la playa de Bolonia.

Campando a sus anchas, paseando por la orilla, y pastando. Y es que 'Turismo de la provincia de Cádiz' ha aportado un segundo vídeo en el que se ve a estos animales pastando.

Se destaca: «Para vuestra información, ya hemos llegado a la zona de pasto!! Como os hablo!!«.

